Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году

Британский боксердостиг соглашения с соотечественникомо проведении двух боев, сообщает Sky Sports со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

«Нам удалось добиться серьезного прогресса. Нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев.

Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев. Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно проработать.

Это самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка», — сказал Хирн.

В своем последнем поединке в декабре 2019 года Джошуа победил американца Энди Руиса единогласным решением судей и завоевал титулы по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Фьюри в феврале этого года победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и стал обладателем пояса по версии WBC.

На счету Джошуа 23 победы (21 — нокаутом) и одно поражение. Фьюри выиграл 30 боев (21 — нокаутом) и один поединок завершил вничью. 0