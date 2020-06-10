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    Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году

    Бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF
    Британский боксер Энтони Джошуа достиг соглашения с соотечественником Тайсоном Фьюри о проведении двух боев, сообщает Sky Sports со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

    Энтони Джошуа
    Энтони Джошуа

    «Нам удалось добиться серьезного прогресса. Нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев.

    Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев. Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно проработать.

    Это самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка», — сказал Хирн.

    В своем последнем поединке в декабре 2019 года Джошуа победил американца Энди Руиса единогласным решением судей и завоевал титулы по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

    Фьюри в феврале этого года победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и стал обладателем пояса по версии WBC.

    На счету Джошуа 23 победы (21 — нокаутом) и одно поражение. Фьюри выиграл 30 боев (21 — нокаутом) и один поединок завершил вничью. 0

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