Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году

«Нам удалось добиться серьезного прогресса. Нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев.
Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев. Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно проработать.
Это самый большой бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка», — сказал Хирн.
В своем последнем поединке в декабре 2019 года Джошуа победил американца Энди Руиса единогласным решением судей и завоевал титулы по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.
Фьюри в феврале этого года победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и стал обладателем пояса по версии WBC.
На счету Джошуа 23 победы (21 — нокаутом) и одно поражение. Фьюри выиграл 30 боев (21 — нокаутом) и один поединок завершил вничью. 0