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    Абдуллаев проиграл Хейни в поединке за титул временного чемпиона WBC

    WBC WBA
    Российский боксер Заур Абдуллаев проиграл американцу Девину Хейни в поединке за звание временного чемпиона мира в легком весе по версии WBC.

    Заур Абдуллаев
    Заур Абдуллаев

    Бой был остановлен после четвертого раунда из-за серьезной травмы россиянина.

    Врач на ринге между раундами внимательно осмотрел 25-летнего россиянина, у которого сильно текла кровь из носа, после чего решил прервать поединок.

    Абдуллаев потерпел первое поражение в карьере. Хейни одержал 23 победы в 23 боях.

    Еще один россиянин Сергей Кузьмин не смог защитить интерконтинентальный чемпионский титул по версии WBA, проиграв американцу Майклу Хантеру.

    Встреча продлилась все 12 раундов. Счет судейских записок — 117:110, 117:110, 117:110 в пользу Хантера.

    Для 32-летнего Кузьмина это поражение стало первым на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед и одно поражение. 0

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