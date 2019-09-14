Абдуллаев проиграл Хейни в поединке за титул временного чемпиона WBC

Российский боксерпроиграл американцув поединке за звание временного чемпиона мира в легком весе по версии WBC.

Бой был остановлен после четвертого раунда из-за серьезной травмы россиянина.

Врач на ринге между раундами внимательно осмотрел 25-летнего россиянина, у которого сильно текла кровь из носа, после чего решил прервать поединок.

Абдуллаев потерпел первое поражение в карьере. Хейни одержал 23 победы в 23 боях.

Еще один россиянин Сергей Кузьмин не смог защитить интерконтинентальный чемпионский титул по версии WBA, проиграв американцу Майклу Хантеру.

Встреча продлилась все 12 раундов. Счет судейских записок — 117:110, 117:110, 117:110 в пользу Хантера.

Для 32-летнего Кузьмина это поражение стало первым на профессиональном ринге. На счету 31-летнего Хантера 18 побед и одно поражение. 0