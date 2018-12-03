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    Состояние Стивенсона стабилизировалось

    WBC
    Состояние здоровья бывшего чемпиона мира по версии WBC в весовой категории до 79,38 кг Адониса Стивенсона стабилизировалось, информирует Sky News.

    Адонис Стивенсон
    Адонис Стивенсон
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    «Состояние Стивенсона теперь не критическое, а стабильное. Это относительно хорошая новость», — заявил промоутер Ивон Мишель.

    Канадский боксер был введен в искусственную кому после боя за звание чемпиона WBC в весе до 79,38 кг против Александра Гвоздика.

    Украинец нокаутировал соперника в 11-м раунде. Стивенсон был госпитализирован и доставлен в отделение интенсивной терапии с подозрением на кровоизлияние в мозг.

    Канадец потерпел первое поражение за восемь лет и потерял чемпионский пояс. 0

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