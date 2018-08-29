Гассиев выйдет на ринг только в следующем году

Мурат Гассиев
boxingnewsonline.net
«У него были травмы, требующие длительного лечения, необходимо позаботиться об этом. Поэтому он не будет проводить бои в течение пяти-шести месяцев. У него были операции по поводу повреждений плеча и носа. Но, надеюсь, в течение месяца мы встретимся с командой и обсудим ситуацию», — сказал Санчес, которого цитирует ESPN.
Напомним, в конце июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).
На профессиональном ринге 24-летний россиянин одержал 26 побед (19 — нокаутом) при одном поражении. 0