Гассиев выйдет на ринг только в следующем году

Российский боксерне выйдет на ринг в ближайшие 5-6 месяцев из-за различных травм, сообщил тренер спортсмена

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«У него были травмы, требующие длительного лечения, необходимо позаботиться об этом. Поэтому он не будет проводить бои в течение пяти-шести месяцев. У него были операции по поводу повреждений плеча и носа. Но, надеюсь, в течение месяца мы встретимся с командой и обсудим ситуацию», — сказал Санчес, которого цитирует ESPN.

Напомним, в конце июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

На профессиональном ринге 24-летний россиянин одержал 26 побед (19 — нокаутом) при одном поражении. 0