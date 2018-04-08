Херд объединил титулы WBA, IBO и IBF, Дигейл взял реванш у Труэкса

Эрисланди Лара (Куба) – Джарретт Херд (США)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Американец Джарретт Херд (22-0, 15 КО) победил кубинца Эрисланди Лару (25-3-2, 14 КО) и объединил титулы WBA, IBO и IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Первая половина поединка прошла под диктовку кубинца, но после экватора инициативу перехватил Херд. В заключительном раунде ему удалось отправить Лару в нокдаун, но оформить досрочную победу американец не сумел.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Херду — 114:113, 113:114 и 114:113.

Кейлеб Труэкс (США) – Джеймс Дигейл (Великобритания)

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Британец Джеймс Дигейл (24-2-1, 14 КО) победил американца Кейлеба Труэкса (29-4-2, 18 КО) в матче-реванш за звание чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе.

Бой прошел в плотной и достаточно грязной борьбе. Соперники неоднократно грешили столкновениями головами, а в 10-м раунде рефери поединка снял с Дигейла одно очко. Это, впрочем, не помешало британцу одержать победу единогласным решением — 117:110, 114:113, 114:113.

Таким образом, он вернул себе титул чемпиона мира, который утратил в первом поединке с Труэксом в декабре минувшего года.

Джулиан Уильямс (США) – Натаниэль Галлимор (Ямайка)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

Американец Джулиан Уильямс (25-1-1, 15 КО) одержал победу над представителем Ямайки Натаниэлем Галлимором (20-2-1, 17 КО) в бою за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

Уильямс больше выбрасывал и больше попадал, но удары Галлимора были гораздо опаснее. Американец сосредоточился на работе по корпусу, чем существенно измотал оппонента. После экватора поединок подарил массу клинчей, захватов и боданий. В чемпионских раундах Галлимор пошел ва-банк, но вместо досрочной победы едва не оказался на канвасе.

Итог — 114:114, 116:112 и 117:110 в пользу Уильямса.

Альфредо Ангуло (Мексика) – Серхио Мора (Мексика)

Второй средний вес (до 76,2 кг)

Экс-чемпион мира мексиканец Серхио Мора (29-5-2, 9 КО) одержал победу раздельным судейским решением над слаггером-ветераном Альфредо Ангуло (24-7, 20 КО).

Мора боксировал с дальней дистанции, во втором раунде несколько раз несколько раз потряс оппонента, но уже по завершению третьей трехминутки выглядел измотанным и уставшим. В шестом раунде боксеры включили режим «рубка», а в седьмом Мора получил второе дыхание и сумел переломить ход поединка.

В итоге мнения судей разделились: один увидел победу Ангуло (77:75), два других посчитали, что победил Мора (дважды 78:74).

Тони Йока (Франция) – Сириль Леоне (Франция)

Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

Чемпион Игр-2016 француз Тони Йока (4-0, 4 KO) нокаутировал 34-летнего экс-чемпиона страны Сириля Леоне (13-10-3, 4 KO).

Фаворит прессинговал джорнимена с первых секунд, а в пятом раунде правым прямым в голову отправил того в глубокий нокаут.

Деннис Хоган (Ирландия) – Джимми Келли (Великобритания)

Первый средний вес (до 69,9 кг)

№2 рейтинга WBO в первом среднем весе ирландец Деннис Хоган (27-1-1, 7 KO) перебоксировал британца Джимми Келли (23-2, 9 KO).

Счет одностороннего поединка — 119-109, 117-113, 117-111 в пользу прописавшегося в Австралии Хогана, венцом карьеры которого по-прежнему остается титульная схватка за пояс WBA с Джеком Кулкаем в 2015-м.

Тим Цзю (Австралия) – Рубен Уэбстер (Новая Зеландия)

Средний вес (до 72,6 кг)

Небитый австралийский средневес Тим Цзю (8-0, 6 KO), приходящийся сыном экс-чемпиону мира Косте Цзю, остановил новозеландца Рубена Уэбстера (8-1).

В пятом раунде угол Уэбстера выбросил белое полотенце.

Свой следующий бой Цзю проведет уже спустя три недели — 28 апреля.