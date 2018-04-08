ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Херд объединил титулы WBA, IBO и IBF, Дигейл взял реванш у Труэкса

    Все события уик-энда в профессиональном боксе

    WBA WBC WBO IBF
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джарретт Херд объединил титулы WBA, IBO и IBF
    Джарретт Херд объединил титулы WBA, IBO и IBF
    twitter.com/ShowtimeBoxing
    Джарретт Херд огорчил Эрисланди Лару, Джеймс Дигейл — Кэйлеба Труэкса, а Серхио Мора — Альфредо Ангуло.

    Эрисланди Лара (Куба) – Джарретт Херд (США)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Американец Джарретт Херд (22-0, 15 КО) победил кубинца Эрисланди Лару (25-3-2, 14 КО) и объединил титулы WBA, IBO и IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг).

    Первая половина поединка прошла под диктовку кубинца, но после экватора инициативу перехватил Херд. В заключительном раунде ему удалось отправить Лару в нокдаун, но оформить досрочную победу американец не сумел.

    По итогам 12 раундов судьи отдали победу Херду — 114:113, 113:114 и 114:113.

    Кейлеб Труэкс (США) – Джеймс Дигейл (Великобритания)

    Второй средний вес (до 76,2 кг)

    Британец Джеймс Дигейл (24-2-1, 14 КО) победил американца Кейлеба Труэкса (29-4-2, 18 КО) в матче-реванш за звание чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе.

    Бой прошел в плотной и достаточно грязной борьбе. Соперники неоднократно грешили столкновениями головами, а в 10-м раунде рефери поединка снял с Дигейла одно очко. Это, впрочем, не помешало британцу одержать победу единогласным решением — 117:110, 114:113, 114:113.

    Таким образом, он вернул себе титул чемпиона мира, который утратил в первом поединке с Труэксом в декабре минувшего года.

    Джулиан Уильямс (США) – Натаниэль Галлимор (Ямайка)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    Американец Джулиан Уильямс (25-1-1, 15 КО) одержал победу над представителем Ямайки Натаниэлем Галлимором (20-2-1, 17 КО) в бою за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

    Уильямс больше выбрасывал и больше попадал, но удары Галлимора были гораздо опаснее. Американец сосредоточился на работе по корпусу, чем существенно измотал оппонента. После экватора поединок подарил массу клинчей, захватов и боданий. В чемпионских раундах Галлимор пошел ва-банк, но вместо досрочной победы едва не оказался на канвасе.

    Итог — 114:114, 116:112 и 117:110 в пользу Уильямса.

    Альфредо Ангуло (Мексика) – Серхио Мора (Мексика)

    Второй средний вес (до 76,2 кг)

    Экс-чемпион мира мексиканец Серхио Мора (29-5-2, 9 КО) одержал победу раздельным судейским решением над слаггером-ветераном Альфредо Ангуло (24-7, 20 КО).

    Мора боксировал с дальней дистанции, во втором раунде несколько раз несколько раз потряс оппонента, но уже по завершению третьей трехминутки выглядел измотанным и уставшим. В шестом раунде боксеры включили режим «рубка», а в седьмом Мора получил второе дыхание и сумел переломить ход поединка.

    В итоге мнения судей разделились: один увидел победу Ангуло (77:75), два других посчитали, что победил Мора (дважды 78:74).

    Тони Йока (Франция) – Сириль Леоне (Франция)

    Тяжелый вес (свыше 90,7 кг)

    Чемпион Игр-2016 француз Тони Йока (4-0, 4 KO) нокаутировал 34-летнего экс-чемпиона страны Сириля Леоне (13-10-3, 4 KO).

    Фаворит прессинговал джорнимена с первых секунд, а в пятом раунде правым прямым в голову отправил того в глубокий нокаут.

    Деннис Хоган (Ирландия) – Джимми Келли (Великобритания)

    Первый средний вес (до 69,9 кг)

    №2 рейтинга WBO в первом среднем весе ирландец Деннис Хоган (27-1-1, 7 KO) перебоксировал британца Джимми Келли (23-2, 9 KO).

    Счет одностороннего поединка — 119-109, 117-113, 117-111 в пользу прописавшегося в Австралии Хогана, венцом карьеры которого по-прежнему остается титульная схватка за пояс WBA с Джеком Кулкаем в 2015-м.

    Тим Цзю (Австралия) – Рубен Уэбстер (Новая Зеландия)

    Средний вес (до 72,6 кг)

    Небитый австралийский средневес Тим Цзю (8-0, 6 KO), приходящийся сыном экс-чемпиону мира Косте Цзю, остановил новозеландца Рубена Уэбстера (8-1).

    В пятом раунде угол Уэбстера выбросил белое полотенце.

    Свой следующий бой Цзю проведет уже спустя три недели — 28 апреля.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Поветкин деклассировал Прайса и вышел на Джошуа
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • 01/04
    • Джошуа не смог нокаутировать Паркера
  • 01/04
    • Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде
  • 01/04
    • Бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России
  • 29/03
    • Альварес может быть отстранен на год
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромМохаммед АлиДесять незабываемых цитат Мохаммеда АлиНебольшой сборник цитат шоумена, любителя трэш-тока и философа, ушедшего из жизни в 74-летнем возрастеВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром КличкоФьюри отобрал все чемпионские пояса у КличкоНе что иное, как завершение эры боксаРеакция прессы на сенсацию в поединке Кличко – ФьюриВладимир КличкоЛовушка для КличкоLiveSport.Ru – о том, как Владимира Кличко чуть было не заставили боксировать в Грозном Сергей Ковалев vs Андре УордСергей Ковалев vs Андре УордСергей Ковалев единогласным решением судей проиграл бой за три пояса американцу Андре Уорду. Лучшие фото
    Подробный разбор
  • Смит вышел в финал Суперсерии, Срикасет защитил титул
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Уверенные победы Берчельта и Романа, возвращение Влодарчика
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Мадридское дерби
  • Прогнозы и ставки на футбол 8 апреля
  • 4,15
    •
  • «Желтой субмарине» три очка нужней
  • «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 9 апреля
  • 1,95
    •
    Бокс. Главное
  • Поветкин деклассировал Прайса и вышел на Джошуа
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Уайт сокрушил Брауна и вызвал Уайлдера
  • Главные события уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • Рамирес победил Имама, Гвоздик завоевал пояс WBC
  • Обзор событий уик-энда в профессиональном боксе
    •
  • 06/04
    • Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа
  • 03/04
    • Бой Пакьяо — Маттисе состоится в июле
  • 01/04
    • Бой Поветкина с Джошуа может пройти осенью в России
  • 01/04
    • Джошуа не смог нокаутировать Паркера
  • 01/04
    • Поветкин победил Прайса нокаутом в пятом раунде
  • 29/03
    • Альварес может быть отстранен на год
  • 25/03
    • Костя Цзю перенес инфаркт
  • 11/03
    • Гарсия откажется от чемпионского титула после победы над Липинцом
  • 11/03
    • Релих — чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе
  • 11/03
    • Майки Гарсия отобрал пояс IBF у Сергея Липинца
    Весь бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лента

    Турниры

    ЧМ-2017 WBC WBO WBA IBF
    Любители

    Боксеры

    Кличко Поветкин