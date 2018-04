Бой Пакьяо — Маттисе состоится в июле

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между обладателем пояса аргентинцем(39-4, 36 КО) и экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинцем(59-7-2, 38 КО) пройдет в Куала-Лумпуре в июле, сообщил директор компании Golden Boy Promotions

«Договоренность достигнута, документы подписаны. С гордостью объявляю, что чемпион WBA Лукас Матиссе будет защищать титул в бою с Мэнни Пакьяо в Куала-Лумпуре в субботу, 14 июля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поединок должен состояться 24 июня.

Signed, sealed, and delivered: Proud to officially announce that WBA welterweight world champion @MatthysseLucas will put his title on the line against @mannypacquiao in Kuala Lumpur, Malyasia on Saturday night July 14 (US time).