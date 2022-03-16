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    GGBet объявил об уходе с российского рынка

    Букмекеры GGBet
    Букмекерская контора GGBet с 31 марта 2022 года завершает работу в России. Об этом сообщила пресс-служба БК.

    GGBet
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    GGBet

    В России GGBet официально запустился в 2019 году. Букмекер специализировался на киберспорте, но принимал ставки и на классические виды спорта.

    Как быть игрокам

    Контора определила несколько этапов завершения работы:

    • Регистрация новых пользователей будет остановлена 24 марта

    • Прием новых ставок будет завершен 30 марта в 00:01

    • Долгосрочные ставки будут рассчитаны с коэффициентом 1.0

    • Вывод средств будет доступен до 31 марта 12:00

    • 31 марта в 23:59 сайт прекратит работу в России

    Что будет с БК

    GGBet продолжит работу за пределами России. Легально играть гражданам РФ в ней будет нельзя.

    GGBet стала второй легальной конторой, покинувшей Россию в 2022 году. 28 февраля прекратила работу английская БК Bet365.

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