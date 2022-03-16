GGBet объявил об уходе с российского рынка

GGBet Фото: GGBet
В России GGBet официально запустился в 2019 году. Букмекер специализировался на киберспорте, но принимал ставки и на классические виды спорта.
Как быть игрокам
Контора определила несколько этапов завершения работы:
- Регистрация новых пользователей будет остановлена 24 марта
- Прием новых ставок будет завершен 30 марта в 00:01
- Долгосрочные ставки будут рассчитаны с коэффициентом 1.0
- Вывод средств будет доступен до 31 марта 12:00
- 31 марта в 23:59 сайт прекратит работу в России
Что будет с БК
GGBet продолжит работу за пределами России. Легально играть гражданам РФ в ней будет нельзя.
GGBet стала второй легальной конторой, покинувшей Россию в 2022 году. 28 февраля прекратила работу английская БК Bet365.
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