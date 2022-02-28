Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей
  • 17:02
    • Букмекер Bet365 остановил работу в России
  • 15:25
    • Источник: УЕФА 28 февраля исключит «Спартак» из Лиги Европы
  • 15:05
    • FIS отказалась отстранять российских лыжников от этапов Кубка мира
  • 10:54
    • Финский хоккейный союз: Участия России и Белоруссии в ЧМ-2022 невозможно
  • 07:42
    • Медведев стал первой ракеткой мира
    Все новости спорта

    Букмекер Bet365 остановил работу в России

    Букмекеры
    Букмекерская контора Bet365 разослала письма партнерам и клиентам о приостановке деятельности в России с 28 февраля 2022 года.

    Bet365
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Bet365

    В сообщении указывается, что с указанного числа будет закрыта возможность для регистрации новых клиентов, у старых — прекращена возможность внесения новых депозитов.

    При этом работа сайта не прекратится вплоть до выплаты всех средств на счетах клиентов.

    В сообщении используется слово suspending — приостановка, а не полноценный уход с рынка.

    Bet365 — одна из крупнейших букмекерских компаний мира со штаб-квартирой в английском Сток-он-Тренте (примерно 100 км от Ливерпуля, Манчестера и Бирмингема). Контора была основана в 1974 году.

    В России Bet365 легально начала работу 24 марта 2021 года на основании лицензии №32, выданной на ООО «Голден Бет».

    Компания отличалась одной из наиболее широких линий на всем букмекерском рынке России.

    В первые полгода работы в России не отмечались широкомасштабной рекламной кампанией, но с 2022 года начала активно продвигаться в интернете, выкупив топовые позиции на ряде сайтов о букмекерах.

    Причина, по которой Bet365 останавливает работу в России, официально не называется. Однако никто в рамках профессионального сообщества не сомневается, что это связанно с, как это официально называется, «военной операцией» России на территории Украины.

    Bet365 стала второй и последней иностранной конторой из легально работающих в России. 15 февраля 2021 года о завершении деятельности в России заявил австрийский bwin.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Стартует ли «Зенит» после перерыва с победы?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Будет ли много голов в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Вест Бромвич» прервет серию без побед?
  • «Вест Бромвич» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры