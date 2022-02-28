Букмекер Bet365 остановил работу в России

В сообщении указывается, что с указанного числа будет закрыта возможность для регистрации новых клиентов, у старых — прекращена возможность внесения новых депозитов.
При этом работа сайта не прекратится вплоть до выплаты всех средств на счетах клиентов.
В сообщении используется слово suspending — приостановка, а не полноценный уход с рынка.
Bet365 — одна из крупнейших букмекерских компаний мира со штаб-квартирой в английском Сток-он-Тренте (примерно 100 км от Ливерпуля, Манчестера и Бирмингема). Контора была основана в 1974 году.
В России Bet365 легально начала работу 24 марта 2021 года на основании лицензии №32, выданной на ООО «Голден Бет».
Компания отличалась одной из наиболее широких линий на всем букмекерском рынке России.
В первые полгода работы в России не отмечались широкомасштабной рекламной кампанией, но с 2022 года начала активно продвигаться в интернете, выкупив топовые позиции на ряде сайтов о букмекерах.
Причина, по которой Bet365 останавливает работу в России, официально не называется. Однако никто в рамках профессионального сообщества не сомневается, что это связанно с, как это официально называется, «военной операцией» России на территории Украины.
Bet365 стала второй и последней иностранной конторой из легально работающих в России. 15 февраля 2021 года о завершении деятельности в России заявил австрийский bwin.