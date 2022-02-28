Букмекер Bet365 остановил работу в России

28 февраля 2022 года

Букмекерская контора Bet365 разослала письма партнерам и клиентам о приостановке деятельности в России с

В сообщении указывается, что с указанного числа будет закрыта возможность для регистрации новых клиентов, у старых — прекращена возможность внесения новых депозитов.

При этом работа сайта не прекратится вплоть до выплаты всех средств на счетах клиентов.

В сообщении используется слово suspending — приостановка, а не полноценный уход с рынка.

Bet365 — одна из крупнейших букмекерских компаний мира со штаб-квартирой в английском Сток-он-Тренте (примерно 100 км от Ливерпуля, Манчестера и Бирмингема). Контора была основана в 1974 году.

В России Bet365 легально начала работу 24 марта 2021 года на основании лицензии №32, выданной на ООО «Голден Бет».

Компания отличалась одной из наиболее широких линий на всем букмекерском рынке России.

В первые полгода работы в России не отмечались широкомасштабной рекламной кампанией, но с 2022 года начала активно продвигаться в интернете, выкупив топовые позиции на ряде сайтов о букмекерах.

Причина, по которой Bet365 останавливает работу в России, официально не называется. Однако никто в рамках профессионального сообщества не сомневается, что это связанно с, как это официально называется, «военной операцией» России на территории Украины.

Bet365 стала второй и последней иностранной конторой из легально работающих в России. 15 февраля 2021 года о завершении деятельности в России заявил австрийский bwin.