Лыжи, мужчины, масс-старт 50 км, свободный стиль на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

В 09:00 19 февраля на Олимпиаде-2022 начнется

Россиянин Александр Большунов в шаге, чтобы стать седьмым в истории Королем лыж — такой неофициальный титул получают те спортсмены, которые одержали победы в скиатлоне и марафоне на одном ЧМ или ОИ.

Помимо Большунова за Россию на 50-километровой дистанции выступят Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Прямая трансляция по ТВ начнется в 09:00 на канале «Россия 1». Комментатор — Дмитрий Губерниев.

LiveSport.Ru проведет подробную онлайн-трансляцию масс-старта на 50 км.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.