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    Николишин объяснил, почему Канада проиграла Швеции

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Чемпион мира Андрей Николишин назвал возможные причины поражения сборной Канады от Швеции (0:2) в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

    Андрей Николишин
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    Андрей Николишин

    В полуфинале шведская команда сыграет против сборной России. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 16:10 мск.

    «Шведы и канадцы играли до ошибки, потому матч и получился нерезультативным. Канадцы первыми промах допустили — оставили шайбу не глядя, потеря и сразу гол. Если у игроков главная цель — не ошибиться, то игру никто усложнять не будет.

    Американцы удивили (проиграли Словакии — прим.). А шведы и канадцы изначально были равны по силам. Я, правда, склонялся к мысли, что победит все же Канада. Но ее игроки в четвертьфинале впереди почти ничего не создали. Шведы выглядели свежее, они канадцев по движению превзошли.

    Думаю, что канадцев сбили с ритма два подряд матча со сборной Китая. Турнирный расклад злую шутку с канадцами сыграл. Не то, что они на шведов не настроились. Но два матча с гораздо более слабым соперником поневоле тебя из колеи выбивают», — приводит слова Николишина «Матч ТВ».

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