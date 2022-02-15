Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022

Российская фигуристкавышла в лидеры в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсменка показала результат 82,16 балла. У её ближайшей преследовательницы, японки Вакабы Хигути, 73,51 балла.

14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

Под 28-м номером в короткой программе выступит Александра Трусова, под 29-м — Анна Щербакова.

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