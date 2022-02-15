Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александра ТрусоваВеселые старты. Анонс событий на Олимпиаде-2022 15 февраля
  • 11:51
    • Российские конькобежцы проиграли норвежцам в финале командной гонки преследования на ОИ-2022
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
  • 17:22
    • Лауридсен о матче с Россией: Четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить
  • 17:06
    • Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022
  • 14:20
    • Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на командные спринты на Олимпиаде-2022
    Все новости спорта

    Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на Олимпиаде-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Российская фигуристка Камила Валиева вышла в лидеры в короткой программе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

    Камила Валиева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камила Валиева

    Спортсменка показала результат 82,16 балла. У её ближайшей преследовательницы, японки Вакабы Хигути, 73,51 балла.

    14 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU по допинговому делу Валиевой и допустил 15-летнюю фигуристку к соревнованиям.

  • CAS допустил Валиеву до Олимпиады в Пекине
  • Читайте по теме

    • Под 28-м номером в короткой программе выступит Александра Трусова, под 29-м — Анна Щербакова.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Реал» с крупным счетом?
  • ПСЖ — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Где «Ман Сити», там голы
  • «Спортинг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • ПСЖ с «Реалом» начнут матч результативно
  • ПСЖ — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 5.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие