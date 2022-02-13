Биатлон, мужчины, гонка преследования 12,5 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

В 13:45, сразу после женской биатлонной гонки преследования, на Олимпиаде-2022 стартует мужская. Дистанция — 12,5 км.

Накануне Максим Цветков снова остался лишь с «деревянной» медью — обидное четвертое место, и это при безукоризненной стрельбе.

Эдуард Латыпов стартует с 11-й позиции, Даниил Серохвостов начнет 19-м, а Александр Логинов — в конце четвертого десятка.

Главным претендентом на победу здесь является норвежец Йоханнес Бе, соперничать с которым традиционно будет француз Кентен Фийон Майе.

Следить за гонкой преследования у мужчин в биатлоне можно в онлайн-трансляции LiveSport.Ru.

По ТВ прямая трансляция начнется в 13:45 на канале «Россия 1». Комментировать гонку в прямом эфире доверено Дмитрию Губерниеву.

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.