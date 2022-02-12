Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля
  • 11:24
    • Российские лыжницы завоевали золото Олимпиады в эстафете
  • 10:29
    • Стало известно, когда будет принято решение по Валиевой
  • 09:21
    • Женская сборная России проиграла Швейцарии в 1/4 Олимпиады
  • 12:13
    • Стал известен состав сборной России на мужскую лыжную эстафету на ОИ-2022
  • 11:32
    • «Боимся любых высказываний». Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
    Все новости спорта

    Стал известен состав сборной России на мужскую лыжную эстафету на ОИ-2022

    Пекин-2022 Лыжные гонки Сборная России
    Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе объявила состав мужской команды на эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

    Александр Большунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Большунов

    «Эстафету побегут по этапам: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

    Мужская эстафета пройдет 13 февраля, начало — в 10:00 мск.

    Большунов, как известно, ранее выиграл золото ОИ-2022 в скиатлоне и серебро в гонке классическим стилем.

    Напомним, женская сборная России стала победителем эстафеты 4х5 км.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов чешская сборная сумеет забить России?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Челси» выиграть клубный чемпионат мира?
  • «Челси» — «Палмейрас». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команды обменяются голами
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.17
  • Прогноз на матч Челси — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие