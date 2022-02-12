Стал известен состав сборной России на мужскую лыжную эстафету на ОИ-2022

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе объявила состав мужской команды на эстафетную гонку на Олимпиаде в Пекине.

«Эстафету побегут по этапам: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

Мужская эстафета пройдет 13 февраля, начало — в 10:00 мск.

Большунов, как известно, ранее выиграл золото ОИ-2022 в скиатлоне и серебро в гонке классическим стилем.

Напомним, женская сборная России стала победителем эстафеты 4х5 км.

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