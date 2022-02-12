Стал известен состав сборной России на мужскую лыжную эстафету на ОИ-2022

Александр Большунов Фото: globallookpress.com
«Эстафету побегут по этапам: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».
Мужская эстафета пройдет 13 февраля, начало — в 10:00 мск.
Большунов, как известно, ранее выиграл золото ОИ-2022 в скиатлоне и серебро в гонке классическим стилем.
Напомним, женская сборная России стала победителем эстафеты 4х5 км.
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