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    Хоккей, Россия — Швейцария на Олимпиаде-2022 в Пекине: где смотреть онлайн

    Россия — Швейцария прямая трансляция

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    9 февраля в 11:40 мск мужская сборная России по хоккею начнет свой первый матч на Олимпиаде-2022 в Пекине. Первый соперник — Швейцария.

    Сборная России по хоккею
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    Сборная России по хоккею

    Команда Алексея Жамнова приехала в Пекин защищать титул олимпийских чемпионов. Но сделать это будет непросто.

    Основные вопросы к тренерскому штабу возникли из-за состава команды. Да и сам Жамнов — не самый очевидный выбор для такого значимого турнира.

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    • Ограничения, связанные с ковидом, не позволили команде провести сразу ряд контрольных матчей перед началом Олимпиады. Потому форма и общее состояние игроков — почти полная загадка. Ответы на многие вопросы как раз и должен дать первый матч со Швейцарией — не самым сильным, но и не откровенно слабым соперником.

    В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1». Начало прямой трансляции — 11:40. Комментировать игру будут Владимир Стогненко и Алексей Николишин.

    На LiveSport.Ru не пропустите онлайн-трансляцию матча Россия — Швейцария.

    Эксперты сайта подготовили свой прогноз на игру. Коэффициент для рекомендуемой ставки — 2.11.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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