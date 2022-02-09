Россия — Швейцария прямая трансляция

9 февраля в 11:40 мск мужскаяпо хоккею начнет свой первый матч на Олимпиаде-2022 в Пекине. Первый соперник —

Команда Алексея Жамнова приехала в Пекин защищать титул олимпийских чемпионов. Но сделать это будет непросто.

Основные вопросы к тренерскому штабу возникли из-за состава команды. Да и сам Жамнов — не самый очевидный выбор для такого значимого турнира.

Ограничения, связанные с ковидом, не позволили команде провести сразу ряд контрольных матчей перед началом Олимпиады. Потому форма и общее состояние игроков — почти полная загадка. Ответы на многие вопросы как раз и должен дать первый матч со Швейцарией — не самым сильным, но и не откровенно слабым соперником.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Россия 1». Начало прямой трансляции — 11:40. Комментировать игру будут Владимир Стогненко и Алексей Николишин.

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Эксперты сайта подготовили свой прогноз на игру. Коэффициент для рекомендуемой ставки — 2.11.

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