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    Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Медали России
    Сборная России в последний день завоевала 12-е серебро на Олимпиаде-2022 в Пекине и осталась на девятом месте в медальном зачете Игр.

    Александр Большунов
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    Александр Большунов

    Серебро в копилку сборной принесли хоккеисты, уступившие в финале команде Финляндии 1:2.

    В активе сборной России стало 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Это — вторая строчка по общему количеству наград и новый российский рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде.

    В медальном зачете победила сборная Норвегии, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).

    Всего медали удалось завоевать представителям 29 команд. В активе сборной Белоруссии две серебряные награды, у команды Украины — одна.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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