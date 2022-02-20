Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборнаяв последний день завоевала 12-е серебро на Олимпиаде-2022 в Пекине и осталась на девятом месте в медальном зачете Игр.

Серебро в копилку сборной принесли хоккеисты, уступившие в финале команде Финляндии 1:2.

В активе сборной России стало 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Это — вторая строчка по общему количеству наград и новый российский рекорд по количеству медалей на одной зимней Олимпиаде.

В медальном зачете победила сборная Норвегии, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла Германия (12-10-5). Третьим стал Китай (9-4-2).

Всего медали удалось завоевать представителям 29 команд. В активе сборной Белоруссии две серебряные награды, у команды Украины — одна.

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