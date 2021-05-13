«Лейкерс» одолели «Хьюстон», «Юта» проиграла «Портленду»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАдома обыгралисо счетом 124:122 (34:26, 25:27, 41:43, 24:26).

В составе победителей лучшими в игре стали Тэйлен Хортон-Такер (23 очка и 10 передач), Андре Драммонд (20 очков и 10 подборов) и Кайл Кузма (19 очков и 10 подборов), Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

У «Рокетс» наиболее результативными стали Келли Олиник (24 очка), Армони Брукс (24 очка) и Кей Джей Мартин (20 очков и 10 подборов).

«Лейкерс» идут на седьмом месте в Западной конференции (зона плей-ин), «Хьюстон» замыкает данную конференцию.

В другом матче игрового дня «Портленд» на выезде обыграл «Юту» со счетом 105:98 (24:31, 35:25, 25:20, 21:22).

В составе «Блэйзерс» лучшими на паркете были Дэмьен Лиллард (30 очков), Си Джей Макколлум (26 очков) и Кармело Энтони (18 очков).

У «Джаз» наиболее заметными стали Джордан Кларксон (29 очков), Руди Гобер (15 очков и 20 подборов) и Джо Инглс (14 очков).

«Портленд» идет шестым на Западе, «Юта» возглавляет эту конференцию и добыла уже себе билет в плей-офф.

Другие результаты:

«Атланта» — «Вашингтон» — 120:116 (35:30, 21:29, 27:32, 37:25)

«Бруклин» — «Сан-Антонио» — 128:116 (35:20, 22:31, 39:30, 32:35)

«Кливленд» — «Бостон» — 102:94 (22:17, 20:22, 25:30, 35:25)