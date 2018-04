Трипл-дабл Оладипо помог «Индиане» победить «Кливленд»

одержала победу надв шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 119:83 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24).

Героем встречи стал лидер «Пэйсерс» Виктор Оладипо, который оформил первый в карьере трипл-дабл в плей-офф — 28 очков, 12 подборов и 10 передач. Домантас Сабонис отметился 19 очками, Даррен Коллисон — 15.

У «Кавальерс» лучшим был Леброн Джеймс, собравший 22 очка, 5 подборов и 7 передач. Отметку в 10 очков также преодолели Джефф Грин (13) и Родни Худ (12).

Счет в серии стал 3-3. Седьмой матч состоится 29 апреля на площадке «Кавс».

Victor Oladipo records his first career #NBAPlayoff triple-double with 28 PTS, 13 REB, 10 AST to help the @Pacers force a Game 7! #Pacers pic.twitter.com/VnW5o6j177

Lance Stephenson & Domantas Sabonis provide a spark off the bench, combining for 31 PTS as the @Pacers even the series at 3! #Pacers #NBAPlayoffs pic.twitter.com/i8c8psHvAR