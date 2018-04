«Юта» победила в Калифорнии, «Голден Стэйт» обыграл «Финикс»

Баскетболистыпотерпели поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 97:112 (21:30, 23:20, 23:32, 30:30).

Героем встречи стал Донован Митчелл, записавший на свой счет 28 очков, 9 подборов и 8 передач. Джо Инглс добавил в копилку 22 очка и 10 передач, Деррик Фэйворс к 10 очкам добавил 13 подборов.

У «озерных» выделялись Джош Харт (25), Тайлер Эннис (22) и Джулиус Рэндл (17).

«Юта» идет четвертой в таблице Западной конференции (47 побед, 33 поражения), «Джаз» гарантировали себе участие в плей-офф. «Лейкерс» — на 11-й строке (34-46).

Mitchell (28 PTS, 9 REB, 8 AST) flirts with triple-double to lead the @utahjazz to the W and a playoff berth! pic.twitter.com/FmBnAAodv4

«Финикс» на своей площадке проиграл «Голден Стэйт» — 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26).

Самым результативным игроком матча стал Клэй Томпсон, на счету которого 34 очка. Кевин Дюрант отметился 17 очками и 9 передачами.

У «Санз» лучшим был Дануэл Хаус (22 очка, 8 подборов). Дабл-даблы оформили центровой Алексей Лень (16 + 10 подборов) и разыгрывающий Тайлер Юлис (15 + 10 передач).

«Голден Стэйт» идет вторым на «Западе» (58-23), «Финикс» — 15-й (20-61).

Klay scored 22 in the 1st Q and finished with 34 to lead the @warriors to the W! pic.twitter.com/xwZTs0YPJT