«Оклахома» победила «Хьюстон», «Клипперс» проиграли «Денверу»

Баскетболистыпотерпели поражение отв матче регулярного чемпионата НБА — 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28).

В составе «Тандер» самыми результативными стали Пол Джордж и Расселл Уэстбрук, в активе которых по 24 очка. Кармело Энтони записал на свой счет 22 очка.

Лучшим игроком в составе «Хьюстона» стал защитник Джеймс Харден, набравший 26 очков и сделавший 9 передач. Крис Пол набрал 17 очков, Энтони Такер – 16.

«Оклахома-Сити» занимает седьмое место в таблице Западной конференции (46 побед, 34 поражения), «Хьюстон» — первый (64-16).

«Денвер» одержал пятую победу подряд, обыграв в гостях «Клипперс» со счетом 134:115 (33:26, 33:32, 35:31, 33:26).

У «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл (23 очка + 11 подборов + 11 передач), Уилл Бартон набрал 31 очко. У «парусников» самым результативным с 24 очками был Лу Уильямс, ДеАндре Джордан сделал дабл-дабл (16 + 17 подборов).

«Денвер» одержал 45-ю победу в сезоне при 35 поражениях и сравнялся с занимающей восьмую строчку в таблице Западной конференции «Миннесотой». «Клипперс» идут на 10-м месте на «Западе» (42-38).

«Нью-Йорк» – «Милуоки» — 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35)

«Чикаго» – «Бруклин» — 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)

«Голден Стэйт» – «Нью-Орлеан» — 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38)

«Сан-Антонио» – «Портленд» — 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28)

Paul George, Carmelo Anthony combine for 46 PTS to fuel @okcthunder's key victory in Houston! #ThunderUp pic.twitter.com/k0BV33Opm4