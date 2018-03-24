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    Стивен Карри снова получил травму

    Голден Стэйт Уорриорз НБА
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    Стивен Карри
    На фото:Стивен Карри
    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри получил растяжение внутренней боковой связки левого колена во время домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» (106:94).

    Во время одной из атак «Хоукс» центровой «Уорриорз» Джавэйл Макги пытался совершить блок-шот, но столкнулся с одноклубником Кевоном Луни и, не сумев сохранить равновесие, упал на ногу Карри.

    В ближайшее время Стивен пройдет МРТ-обследование, которое определит степень серьезности повреждения.

    Во встрече с «Хоукс» Карри вернулся в строй после третьего в сезоне растяжения связок голеностопа.


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