Стивен Карри снова получил травму

Разыгрывающий «Голден Стэйт»получил растяжение внутренней боковой связки левого колена во время домашнего матча регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» ( 106:94 ).

Во время одной из атак «Хоукс» центровой «Уорриорз» Джавэйл Макги пытался совершить блок-шот, но столкнулся с одноклубником Кевоном Луни и, не сумев сохранить равновесие, упал на ногу Карри.

В ближайшее время Стивен пройдет МРТ-обследование, которое определит степень серьезности повреждения.

Во встрече с «Хоукс» Карри вернулся в строй после третьего в сезоне растяжения связок голеностопа.

Steph injured and helped to locker room after the following play pic.twitter.com/JtMYqs0uBw