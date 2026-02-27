прогноз на матч турнира в Акапулько, ставка за 2.28

Серб Миомир Кецманович сыграет против итальянца Флавио Коболли в полуфинале турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 04:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кецманович — Коболли с коэффициентом для ставки за 2.28.

Кецманович

Миомир впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

При этом сербский теннисист стал автором пока что главной сенсации недели.

Во втором круге Кецманович выиграл у немца Александра Зверева — 6:3, 6:7, 7:6.

Это его первая в карьере победа над соперником из топ-5.

В первом матче на этой неделе серб одержал разгромную победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Кецманович обыграл француза Теренса Атмана — 6:3, 6:3.

На прошлой неделе Кецманович не смог защитить титул в Делрей-Бич, из-за чего свалился в рейтинге на 84-ю строчку. На этот раз он дошел только до второго круга, где проиграл американцу Лернеру Тьену.

Коболли

Флавио тем временем вышел в полуфинал на втором турнире подряд.

На прошлой неделе итальянец добрался до этой стадии в Делрей-Бич. Здесь он проиграл в 1/2-й американцу Себастьяну Корде.

На текущем турнире Коболли пока не проиграл ни одного сета, однако тут важно уточнить, что ему действительно повезло с сеткой.

В первом круге его соперником был 218-я ракетка мира мексиканец Родриго Пачеко Мендес — 7:6, 7:6.

Во втором раунде Коболли обыграл чеха Далибора Сврчину — 6:4, 6:4.

Для победы над китайцем Ибином У ему тоже хватило двух сетов — 7:6, 6:1.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.13.

Прогноз: Миомир отлично проводит неделю, о чем свидетельствует в том числе его победа над Зверевым, но сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Ставить против Коболли тоже опасно.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.