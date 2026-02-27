Серб Миомир Кецманович сыграет против итальянца Флавио Коболли в полуфинале турнира ATP 500 в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 04:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Кецманович — Коболли с коэффициентом для ставки за 2.28.
Кецманович
Миомир впервые в сезоне выиграл три матча подряд.
При этом сербский теннисист стал автором пока что главной сенсации недели.
Во втором круге Кецманович выиграл у немца Александра Зверева — 6:3, 6:7, 7:6.
Это его первая в карьере победа над соперником из топ-5.
В первом матче на этой неделе серб одержал разгромную победу над австралийцем Тристаном Скулкейтом — 6:2, 6:2.
В четвертьфинале Кецманович обыграл француза Теренса Атмана — 6:3, 6:3.
На прошлой неделе Кецманович не смог защитить титул в Делрей-Бич, из-за чего свалился в рейтинге на 84-ю строчку. На этот раз он дошел только до второго круга, где проиграл американцу Лернеру Тьену.
Коболли
Флавио тем временем вышел в полуфинал на втором турнире подряд.
На прошлой неделе итальянец добрался до этой стадии в Делрей-Бич. Здесь он проиграл в 1/2-й американцу Себастьяну Корде.
На текущем турнире Коболли пока не проиграл ни одного сета, однако тут важно уточнить, что ему действительно повезло с сеткой.
В первом круге его соперником был 218-я ракетка мира мексиканец Родриго Пачеко Мендес — 7:6, 7:6.
Во втором раунде Коболли обыграл чеха Далибора Сврчину — 6:4, 6:4.
Для победы над китайцем Ибином У ему тоже хватило двух сетов — 7:6, 6:1.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.72, победу Коболли букмекеры предлагают за 2.13.
Прогноз: Миомир отлично проводит неделю, о чем свидетельствует в том числе его победа над Зверевым, но сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода. Ставить против Коболли тоже опасно.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.