Американцы Тейлор Фриц и Брэндон Накашима встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 04:00 мск.
Фриц
У Тейлора в первом раунде был тяжелейший матч против Маркоса Гирона.
Фриц дожал соотечественника только на решающем тай-брейке — 6:4, 5:7, 7:6.
В этом матче его постоянно выручала подача: Фриц выполнил 21 эйс и выиграл 81 процент розыгрышей на первом мяче.
Это был первый матч американца после Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до четвертого круга.
В Мельбурне Фриц выиграл у Валантена Руайе, Вита Копршивы и Стэна Вавринки, после чего без шансов уступил Лоренцо Музетти.
Накашима
Брэндом в первом круге одержал уверенную победу над итальянцем Маттиа Беллуччи.
В отличие от Фрица, ему хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 6:4.
Лучшим результатом Накашимы в этом сезоне пока остается выход в финал в Брисбене.
На австралийском турнире, прежде чем проиграть в решающем матче Даниилу Медведеву (2:6, 6:7), Накашима победил Алехандро Давидовича-Фокину, Кантена Алиса, Рафаэля Коллиньона и Александра Ковачевича.
При этом Накашима не прошел первый круг на Открытом чемпионате Австралии, проиграв Ботику ван де Зандшульпу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.51, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.55.
Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. У Фрица ранее никогда не было простых матчей против Накашима. Полтора года назад Тейлор проиграл Брэндону в Цинциннати со счетом 4:6, 6:4, 6:7. Скорее всего, американцы снова проведут больше 20 геймов, а в одном из сетов им понадобится тай-брейк.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.