прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 1.92

Американцы Тейлор Фриц и Брэндон Накашима встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 04:00 мск.

Фриц

У Тейлора в первом раунде был тяжелейший матч против Маркоса Гирона.

Фриц дожал соотечественника только на решающем тай-брейке — 6:4, 5:7, 7:6.

В этом матче его постоянно выручала подача: Фриц выполнил 21 эйс и выиграл 81 процент розыгрышей на первом мяче.

Это был первый матч американца после Открытого чемпионата Австралии, на котором он дошел до четвертого круга.

Прогнозы на теннис

В Мельбурне Фриц выиграл у Валантена Руайе, Вита Копршивы и Стэна Вавринки, после чего без шансов уступил Лоренцо Музетти.

Накашима

Брэндом в первом круге одержал уверенную победу над итальянцем Маттиа Беллуччи.

В отличие от Фрица, ему хватило двух сетов для выхода в следующий раунд — 6:3, 6:4.

Лучшим результатом Накашимы в этом сезоне пока остается выход в финал в Брисбене.

На австралийском турнире, прежде чем проиграть в решающем матче Даниилу Медведеву (2:6, 6:7), Накашима победил Алехандро Давидовича-Фокину, Кантена Алиса, Рафаэля Коллиньона и Александра Ковачевича.

При этом Накашима не прошел первый круг на Открытом чемпионате Австралии, проиграв Ботику ван де Зандшульпу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.51, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. У Фрица ранее никогда не было простых матчей против Накашима. Полтора года назад Тейлор проиграл Брэндону в Цинциннати со счетом 4:6, 6:4, 6:7. Скорее всего, американцы снова проведут больше 20 геймов, а в одном из сетов им понадобится тай-брейк.

1.92 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Фриц — Накашима принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.