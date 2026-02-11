прогноз на матч турнира в Роттердаме, ставка за 2.09

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против швейцарца Стэна Вавринки во втором круге турнира ATP 250 в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 12 февраля, начало — в 16:30 мск.

Де Минор

Алекс шестой год подряд вышел во второй раунд «пятисотника» в Роттердаме.

При этом после 2021-го австралиец пока ни разу не проигрывал здесь раньше четвертьфинала.

В 2024-м и 2025-м Де Минор остановился в шаге от титула на нидерландском турнире. В прошлом сезоне он уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу, а годом ранее — Яннику Синнеру.

Текущий турнир Де Минор начал с победы над талантливым французом Артуром Фисом — 7:6, 6:2.

В этом году Де Минор выиграл семь матчей из девяти, а его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Вавринка

Стэн тем временем прошел раунд на третьем турнире ATP подряд.

На этот раз 40-летний швейцарец обыграл в первом круге Тейса Бугарда — 6:3, 6:4.

Разница в возрасте, конечно, поражает — нидерландцу всего лишь 17 лет.

На прошлой неделе Вавринка выиграл один матч в Монпелье: после победы над Хамадом Меджедовичем уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Лучшим результатом Вавринки в этом сезоне пока остается выход в третий круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.12, победу Вавринки букмекеры предлагают за 6.05.

Прогноз: Стэн не перестает удивлять, однако сейчас у нас нет ни малейших сомнений в том, что он проиграет предстоящем матче. Де Минор просто перебегает возрастного швейцарца.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 20,5 за 2.09.