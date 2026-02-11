Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 22:30 мск.
Микельсен
У Алекса в первом круге был тяжелейший матч против Григора Димитрова.
Американец одержал волевую победу над болгарским теннисистом — 5:7, 6:4, 6:4.
Микельсен третий раз в сезоне прошел во второй круг.
Лучшим выступлением 21-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Брисбене: прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, он одержал победы над Джеймсом Даквортом, Лернером Тьеном и Себастьяном Кордой.
Это пока единственный случай в сезоне, когда ему удалось пройти дальше второго раунда.
В Окленде Микельсен проиграл во втором круге Маркосу Гирону, а на Открытом чемпионате Австралии уступил в первом раунде Карену Хачанову в напряженном пятисетовом матче.
Давидович-Фокина
Алехандро в первом круге выиграл у американца Закари Свайды — 6:4. 7:6.
На Открытом чемпионате Австралии Давидович-Фокина не смог завершить матч третьего круга против Томми Пола.
Испанского теннисиста беспокоила травма бедра, которая в итоге оказалась не такой серьезной, как предполагалось.
На неделе перед мэйджором в Мельбурне Давидович-Фокина дошел до полуфинала в Аделаиде.
На этом турнире Алехандро обыграл Ринки Хиджикату и Валантена Вашеро, после чего уступил Юго Эмберу на решающем тай-брейке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 2.52, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: у американца хорошая подача, особенно первая, но, в отличие от испанца, его теннису часто не хватает разнообразия. Это может стать серьезной проблемой для Микельсена в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 2.28.