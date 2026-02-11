Давидович-Фокина и Микельсен дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 2.28

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против американца Алекса Микельсена во втором круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 22:30 мск.

Микельсен

У Алекса в первом круге был тяжелейший матч против Григора Димитрова.

Американец одержал волевую победу над болгарским теннисистом — 5:7, 6:4, 6:4.

Микельсен третий раз в сезоне прошел во второй круг.

Лучшим выступлением 21-летнего теннисиста в этом году пока остается выход в полуфинал турнира в Брисбене: прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, он одержал победы над Джеймсом Даквортом, Лернером Тьеном и Себастьяном Кордой.

Это пока единственный случай в сезоне, когда ему удалось пройти дальше второго раунда.

В Окленде Микельсен проиграл во втором круге Маркосу Гирону, а на Открытом чемпионате Австралии уступил в первом раунде Карену Хачанову в напряженном пятисетовом матче.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом круге выиграл у американца Закари Свайды — 6:4. 7:6.

На Открытом чемпионате Австралии Давидович-Фокина не смог завершить матч третьего круга против Томми Пола.

Испанского теннисиста беспокоила травма бедра, которая в итоге оказалась не такой серьезной, как предполагалось.

На неделе перед мэйджором в Мельбурне Давидович-Фокина дошел до полуфинала в Аделаиде.

На этом турнире Алехандро обыграл Ринки Хиджикату и Валантена Вашеро, после чего уступил Юго Эмберу на решающем тай-брейке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 2.52, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: у американца хорошая подача, особенно первая, но, в отличие от испанца, его теннису часто не хватает разнообразия. Это может стать серьезной проблемой для Микельсена в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 2.28.