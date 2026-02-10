Шелтон проиграет на старте «пятисотника» в Далласе?

прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 1.92

Американец Бен Шелтон сыграет против канадца Габриэля Диалло в первом круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 00:00 мск.

Диалло

Габриэль слабо провел стартовый отрезок сезона, несмотря на то, что по-прежнему находится в топ-40.

В этом году канадский теннисист до сих пор выиграл лишь два матча.

В одном из них Диалло одержал победу над 289-й ракеткой мира Матеусом Пучиннели де Алмейдой в рамках Кубка Дэвиса.

На Открытом чемпионате Австралии североамериканец проиграл в первом круге Саше Звереву.

Прогнозы на теннис

На турнире в Аделаиде Диалло тоже не прошел первый раунд, уступив 380-й ракетке мира итальянцу Андреа Вавассори.

Шелтон

Бен тем временем сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.

В Мельбурне американский теннисист дошел до 1/4 финала, где проиграл Яннику Синнеру.

Перед этим Шелтон выиграл у Юго Эмбера, Дейна Суини, Валантена Вашеро и Каспера Рууда.

На турнире в Окленде Шелтон сенсационно проиграл в четвертьфинале аргентинцу Себастьяну Баэсу.

В прошлом году Шелтон прошел лишь раунд на «пятисотнике» в Далласе, тогда как в 2024-м добрался до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 4.15, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.23.

Прогноз: Бен в прошлом году спокойно обыграл канадца на харде в Вашингтоне — 6:3, 6:2. С учетом того, как Диалло провел недавние матчи, логично предположить, что у Шелтона не будет серьезных проблем в предстоящей встрече.

1.92 Победа Шелтона с форой по геймам (-3,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Диалло — Шелтон принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона с форой по геймам (-3,5) за 1.92.