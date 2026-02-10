Американец Бен Шелтон сыграет против канадца Габриэля Диалло в первом круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 11 февраля, начало — в 00:00 мск.
Диалло
Габриэль слабо провел стартовый отрезок сезона, несмотря на то, что по-прежнему находится в топ-40.
В этом году канадский теннисист до сих пор выиграл лишь два матча.
В одном из них Диалло одержал победу над 289-й ракеткой мира Матеусом Пучиннели де Алмейдой в рамках Кубка Дэвиса.
На Открытом чемпионате Австралии североамериканец проиграл в первом круге Саше Звереву.
На турнире в Аделаиде Диалло тоже не прошел первый раунд, уступив 380-й ракетке мира итальянцу Андреа Вавассори.
Шелтон
Бен тем временем сыграет впервые после Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне американский теннисист дошел до 1/4 финала, где проиграл Яннику Синнеру.
Перед этим Шелтон выиграл у Юго Эмбера, Дейна Суини, Валантена Вашеро и Каспера Рууда.
На турнире в Окленде Шелтон сенсационно проиграл в четвертьфинале аргентинцу Себастьяну Баэсу.
В прошлом году Шелтон прошел лишь раунд на «пятисотнике» в Далласе, тогда как в 2024-м добрался до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 4.15, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.23.
Прогноз: Бен в прошлом году спокойно обыграл канадца на харде в Вашингтоне — 6:3, 6:2. С учетом того, как Диалло провел недавние матчи, логично предположить, что у Шелтона не будет серьезных проблем в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: победа Шелтона с форой по геймам (-3,5) за 1.92.