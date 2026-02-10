прогноз на матч турнира в Далласе, ставка за 1.92

Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 22:30 мск.

Димитров

Григор в этом сезоне провел пока лишь три матча.

На Открытом чемпионате Австралии болгарский теннисист проиграла в первом круге Томашу Махачу — 4:6, 4:6, 3:6.

В Брисбене Димитров в первом раунде одержал победу над Пабло Каррено-Бустой, а во втором проиграл Рафаэлю Коллиньону.

Прогнозы на теннис

Димитров продолжает набирать форму после серьезной травмы грудных мышц, которую он получил в пролом году во время матча против Янника Синнера в четвертом круге Уимблдона.

С тех пор Григор провел лишь четыре матча.

Микельсен

Алекс начал сезон с успешного выступления в Брисбене.

На этом турнире американский теннисист дошел до полуфинала: прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, он одержал победы над Джеймсом Даквортом, Лернером Тьеном и Себастьяном Кордой.

Следующие турниры Микельсен провел значительно хуже.

В Окленде 21-летний теннисист проиграл во втором круге Маркосу Гирону, а на Открытом чемпионате Австралии уступил в первом раунде Карену Хачанову в напряженном пятисетовом матче.

В прошлом году Микельсен проиграл британцу Кэмерону Норри на старте турнира в Далласе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.01, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.80.

Прогноз: сложно сказать, в какой форме сейчас Григор, удалось ли ему приблизиться к своему оптимальному игровому состоянию. В связи с этим оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.

1.92 Тотал геймов больше 23,0 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Димитров — Микельсен принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.