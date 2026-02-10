Болгарин Григор Димитров сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге турнира ATP 500 в Далласе (США). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 22:30 мск.
Димитров
Григор в этом сезоне провел пока лишь три матча.
На Открытом чемпионате Австралии болгарский теннисист проиграла в первом круге Томашу Махачу — 4:6, 4:6, 3:6.
В Брисбене Димитров в первом раунде одержал победу над Пабло Каррено-Бустой, а во втором проиграл Рафаэлю Коллиньону.
Димитров продолжает набирать форму после серьезной травмы грудных мышц, которую он получил в пролом году во время матча против Янника Синнера в четвертом круге Уимблдона.
С тех пор Григор провел лишь четыре матча.
Микельсен
Алекс начал сезон с успешного выступления в Брисбене.
На этом турнире американский теннисист дошел до полуфинала: прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, он одержал победы над Джеймсом Даквортом, Лернером Тьеном и Себастьяном Кордой.
Следующие турниры Микельсен провел значительно хуже.
В Окленде 21-летний теннисист проиграл во втором круге Маркосу Гирону, а на Открытом чемпионате Австралии уступил в первом раунде Карену Хачанову в напряженном пятисетовом матче.
В прошлом году Микельсен проиграл британцу Кэмерону Норри на старте турнира в Далласе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 2.01, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.80.
Прогноз: сложно сказать, в какой форме сейчас Григор, удалось ли ему приблизиться к своему оптимальному игровому состоянию. В связи с этим оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.