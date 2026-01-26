Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Ивы Йович в четвертьфинале Australian Open. Матч пройдет 27 января в Мельбурне, начало — в 03:30 мск.
Соболенко
Арина вышла в четвертьфинал на 13-м турнире «Большого шлема» подряд.
На текущем турнире белорусская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В первом матче Соболенко выиграла у француженки Тьянцоа Сары Ракотоманга Раджаоны (6:4, 6:1), а во втором разгромила китаянку Чжосюань Бай (6:3, 6:1).
В третьем раунде у первой ракетки мира был тяжелейший матч против Анастасии Потаповой — 7:6, 7:6.
Во втором сете Соболенко вела 4:0, но в итоге у соперницы было четыре сетбола на тай-брейке.
В 1/8 финала Арина одержала победу над представительницей Канады Викторией Мбоко — 6:1, 7:6.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Текущая победная серия Соболенко теперь составляет девять матчей. В начале января она выиграла «пятисотник» в Брисбене.
Кроме того, Арина выиграла 24 из 25 последних матчей на Australian Open. В 2023-м и 2024 году она стала чемпионкой мэйджора в Мельбурне, а в 2025-м дошла до финала.
Йович
Ива тем временем впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».
Как и Соболенко, она до сих пор не отдала ни сета.
В первом круге Йович обыграла соотечественницу Кэти Волынец (6:2, 6:3), а во втором разгромила австралийку Присциллу Хон (6:1, 6:2).
В третьем раунде 18-летняя теннисистка одержала победу над восьмой ракеткой мира Жасмин Паолини — 6:2, 7:6. В этом матче она впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10.
В 1/8 финала Йович разгромила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:0, 6:1.
В этом году Ива выиграла 11 матчей из 13-ти. В первой половине января американка дошла до финала в Хобарте и до полуфинала в Окленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Йович букмекеры предлагают за 5.55.
Прогноз: казалось бы, всё очевидно, но в данном ситуации поражают настрой и уверенность Ивы.
«Я знаю, в каком состоянии моя игра, и считаю, что способна победить», — сказала американка перед матчем против первой ракетки мира.
Вряд ли Йович остановит Соболенко, но мы совсем не удивимся, если она сумеет перевести игру в третий сет.
Рекомендуемая ставка: Йович возьмет хотя бы один сет за 2.47.