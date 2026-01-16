Эмбер снова обыграет Махача в финале?

прогноз на финал турнира в Аделаиде, ставка за 2.02

Чех Томаш Махач сыграет против француза Юго Эмбера в финале турнира ATP 250 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 17 января, начало — в 07:30 мск.

Эмбер

Юго 11-й раз в карьере сыграет в финале на уровне основного тура.

Если что, французский теннисист выиграл семь из десяти предыдущих финалов.

В первом матче на этой неделе француз одержал победу над соотечественником Теренсом Атманом — 6:3, 7:6.

Во втором раунде он обыграл нидерландца Таллона Грикспора — 6:4, 6:1.

В четвертьфинале Эмбер разгромил представителя Казахстана Александар Шевченко — 6:0, 6:3.

Прогнозы на теннис

Матч 1/2 финала против Алехандро Давидовича-Фокины, как и ожидалось, получился максимально сложным — 6:3, 5:7, 7:6.

Эмбер выиграл больше трех матчей подряд впервые с февраля прошлого года, когда ему удалось защитить титул в Марселе.

Махач

Томаш тоже до сих пор отдал лишь один сет на текущем турнире.

В полуфинале чех одержал волевую победу над американцем Томми Полом — 2:6, 6:3, 6:3.

Остальные матчи Махач провел идеально. В первом раунде он одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом (6:3, 6:3), а во втором — над французом Кантеном Алисом (6:4, 6:2).

В четвертьфинале 25-летний теннисист обыграл испанца Хауме Муньяра — 6:4, 6:4.

В прошлом году Махач выиграл 16 из 27 матчей на харде на открытых кортах, а его лучшим результатом стала победа на «пятисотнике» в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.64, победу Махача букмекеры предлагают за 2.25.

Прогноз: осенью 2024-го Юго обыграл Томаша в финале «пятисотника» в Токио — 6:3, 3:6, 6:2. Скорее всего, чех и француз снова проведут больше 20 геймов, но не факт, что на этот раз титул достанется Эмберу.

2.02 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Эмбер — Махач принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.02.