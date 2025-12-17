прогноз на матч молодежного Итогового турнира, ставка за 2.53

Испанец Мартин Ландалусе сыграет против норвежца Николая Будкова-Кьера в первом туре группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:30 мск.

Ландалусе

Несмотря на все усилия, в этом году Мартину так и не удалось дебютировать в топ-100.

В Джидду испанец приехал в статусе 134-й ракетки мира. При этом выше 110-й строчки он пока не поднимался.

В завершившемся сезоне Ландалусе играл в основном на «челленджерах», но при этом у него почти одинаковое количество побед и поражений — 37 против 29.

На уровне основного тура лучшим результатом 19-летнего теннисиста стал выход во второй круг «Мастерса» в Цинциннати.

Кроме того, Ландалусе прошел непростую квалификацию на Australian Open, после чего проиграл в первом круге Джеймсу Маккейбу.

На «челленджерах» его лучшим результатом стала победа на турнире в Орлеане (Франция).

Будков-Кьер

Николай находится в рейтинге недалеко от своего соперника. Эту неделю он начал в статусе 136-й ракетки мира.

Как и Ландалусе, норвежец в этом году тоже выиграл лишь один матч на уровне основного тура.

В июле Будков-Кьер прошел раунд на грунтовом турнире ATP 250 в шведском Бостаде (после победы над Тиаго Монтейро проиграл Себастьяну Баэсу).

Во второй половине сезона Будков-Кьер выиграл три «челленджера» — в Тампере, Астане и Муйрон-ле-Каптифе (Франция).

При этом осенью Николай не прошел квалификацию в Чэнду и Меце, а также проиграл в первом круге турнира в Стокгольме и на «пятисотнике» в Вене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 1.82, победу Будкова-Кьера букмекеры предлагают за 1.98.

Прогноз: ранее в этом году Мартин обыграл Николая на трех «челленджерах» — в Праге, Ноттингеме и Орлеане.

Здесь важно отметить, что испанец остановил норвежца на трех разных покрытиях — на грунте, траве и харде.

Вероятно, Ландалусе продлит серию побед над Будковым-Кьером.

Рекомендуемая ставка: победа Ландалусе с учетом форы по сетам (-1,5) за 2.53.