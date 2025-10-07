Калинская заставит нервничать в матче против Шрамковой?

прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 2.05

Россиянка Анна Калинская сыграет против словачки Ребекки Шрамковой в первом круге турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск.

Шрамкова

Ребекка в последнее время почти играла, поэтому надо сразу сказать, что сейчас сложно оценить уровень ее готовности к предстоящему матчу.

За последние полтора месяца словацкая теннисистка провела лишь два матча.

В конце августа Шрамкова проиграла американке Энн Ли в первом круге Открытого чемпионата США.

Ровно через месяц Шрамкова не смогла пройти первый раунд на «тысячнике» в Пекине, уступив румынке Елене Габриэле Рузе.

У Ребекки пока отрицательный баланс в этом году — 19 побед и 25 поражений.

Калинская

Анна тоже провела пока лишь один матч после Открытого чемпионата США.

В конце сентября россиянка проиграла колумбийке Камиле Осорио на турнире в Пекине.

Это поражение действительно стало неприятным сюрпризом на фоне ее результатов на турнирах в Северной Америке.

В конце июля Калинская дошла до финала на «пятисотнике» в Вашингтоне, а в августе выиграла два матча в Монреале и добралась до четвертьфинала в Цинциннати.

Сложно сказать, сможет ли Анна адаптироваться к непростому китайскому климату, но если в физическом плане всё будет в порядке, она вполне может пройти как минимум два-три раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шрамкову в этом матче можно поставить за 3.36, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: рискнем предположить, что Анна пройдет первый раунд, но вполне вероятно, что предстоящий матч будет затяжным и нервным.

Рекомендуемая ставка: победа Калинской + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.