Россиянин Карен Хачанов сыграет против китайца Цзюньчэна Шана во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 15:00 мск.

Хачанов

Карен на прошлой неделе неудачно выступил на «пятисотнике» в Пекине.

Россиянин не прошел даже первый раунд, проиграв французу Александру Мюллеру (6:4, 6:7, 4:6).

В начале августа Хачанов дошел до финала на «Мастерсе» в Торонто, благодаря чему снова вернулся в топ-10.

При этом на US Open Карен сенсационно проиграл во втором круге поляку Камилю Майхшаку.

В прошлом году Хачанов не прошел второй раунд в Шанхае, проиграв американцу Маркосу Гирону.

Шан

Цзюньчэн в первом раунде одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 3:6, 6:3.

Китаец попал сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

В сентябре Шан не смог защитить титул в Чэнду, проиграв во втором круге Брэндону Накашиме. Но это не единственная причина, по которой он оказался за пределами второй сотни рейтинга.

В этом году Шан до сих пор провел лишь 12 матчей (пять побед и семь поражений). Большую часть сезона он пропустил из-за травмы ноги.

На прошлой неделе 20-летний Шан проиграл французу Артуру Казо (6:0, 6:7, 5:7) в первом круге «пятисотника» в Пекине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.48, победу Шана букмекеры предлагают за 2.64.

Прогноз: Карена ждет очень сложный матч. Поражение российского теннисиста не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.