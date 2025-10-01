прогноз и ставка на турнир в Шанхае 1 октября, ставка за 2.39

Японец Есихито Нисиока сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 1 октября, начало — в 10:30 мск.

Нисиока

Есихито пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе японский теннисист выиграл у Рио Ногучи и одержал победу над австралийцем Александром Вукичем.

Но здесь самое интересное заключается в том, что в Шанхае он наконец-то прервал ужасную серию поражений.

Перед этим Нисиока проиграл девять матчей подряд.

Также стоит обратить внимание, что после «пятисотника» Далласе, который состоялся еще в начале февраля, Есихито выиграл лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

Шевченко

Саша тем временем наконец-то вернулся в первую сотню рейтинга.

На прошлой неделе Шевченко дошел до полуфинала на турнире ATP 250 в китайском Чэнду.

Прежде чем уступить Лоренцо Музетти, представитель Казахстана выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и Таро Даниэля. В первом раунде он встречался с Гаэлем Монфисом, который не смог завершить матч из-за травмы.

Ранее в этом сезоне Шевченко пока ни разу не побеждал на уровне основной сетки «Мастерса».

Но тут важно уточнить, что вторую половину сезона он все-таки проводит значительно лучше, чем первую.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 1.69, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: это один из тех матчей, где оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов. Многое будет зависеть от настроя и физического состояния японца, которого в этом году постоянно что-то беспокоит.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.