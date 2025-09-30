прогноз на матч турнира в Пекине, ставка за 1.93

Американка Кори Гауфф сыграет против швейцарки Белинды Бенчич в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск.

Бенчич

Белинда попала в число сеяных и стартовала сразу со второго раунда. В первом матче швейцарская теннисистка выиграла у американки Кэти Волынец — 6:3, 6:3.

В третьем раунде Бенчич одержала волевую победу над австралийкой Присциллой Хон — 4:6, 6:4, 6:3.

Бенчич выиграла два матча подряд впервые после Уимблдона, на котором она дошла до полуфинала.

Белинда слабо провела североамериканскую серию турниров на харде, в том числе US Open, на котором проиграла во втором круге Энн Ли.

Но в целом у Бенчич в этом году очень хороший баланс на твердом покрытии — 22 победы и 9 поражений.

Гауфф

Кори начала турнир с уверенной победы над россиянкой Камиллой Рахимовой — 6:4, 6:0.

В третьем раунде у американки был непростой матч против Лейлы Фернандес — 6:4, 4:6, 7:5.

Гауфф — действующая чемпионка пекинского «тысячника». А это значит, что на этой неделе ей надо защищать большое количество очков.

В этом году Гауфф пока не выиграла ни одного турнира на харде. На US Open Кори проиграла в четвертом круге Наоми Осаке, а на «тысячнике» в Цинциннати уступила в четвертьфинале Жасмин Паолини.

Еще одним разочарованием стало поражение от Виктории Мбоко в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бенчич в этом матче можно поставить за 2.95, победу Гауфф букмекеры предлагают за 1.40.

Прогноз: это будет уже четвертый в этом году матч между Кори и Белиндой. Американка с трудом обыграла швейцарку на Australian Open и одержала победу на турнире в Мадриде, а Бенчич была сильнее в Индиан-Уэллс.

В общем, оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода. Гауфф в последнее время часто играет чересчур неубедительно.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.93.