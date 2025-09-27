прогноз на матч турнира в Токио, ставка за 2.03

Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Итана Куинна во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 10:00 мск.

Куинн

В первом круге Итан одержал победу над соотечественником Алексом Микельсеном — 7:5, 6:2.

С учетом квалификации американский теннисист провел на токийском «пятисотнике» уже три матча.

В отборе Куинн выиграл у японца Юты Симидзу и одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи.

Но сейчас также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Куинн до сих пор смог пройти дальше второго круга только на одном турнире ATP.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Итана в этом году пока остается неожиданный выход в третий круг Ролан Гаррос.

Руне

Хольгер в первом раунде одержал победу над Хамадом Меджедовичем.

Матч против серба получился не таким сложным, как ожидалось, сопернику хватило сил и концентрации только на один сет — 7:6, 6:1.

На прошлой неделе Руне проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера.

Перед этим Руне стал одним из главных неудачников в плей-офф Кубка Дэвиса.

В своем первом матче Хольгер выиграл у Пабло Каррено-Бусты, но после этого он уступил Педро Мартинесу. По сути, именно это поражение не позволило Дании выйти в «финал восьми».

Несмотря на это, успешное выступление Хольгера в Токио тоже не станет сюрпризом.

Все-таки в этом году у него было немало хороших результатов на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 3.04, победу Руне букмекеры предлагают за 1.38.

Прогноз: американец будет сопротивляться, но здесь вряд ли дойдет до серьезной интриги.

2.03 Победа Руне в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 2.03.