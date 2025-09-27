Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Итана Куинна во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 10:00 мск.
Куинн
В первом круге Итан одержал победу над соотечественником Алексом Микельсеном — 7:5, 6:2.
С учетом квалификации американский теннисист провел на токийском «пятисотнике» уже три матча.
В отборе Куинн выиграл у японца Юты Симидзу и одержал волевую победу над итальянцем Маттиа Беллуччи.
Но сейчас также стоит обратить внимание, что в текущем сезоне Куинн до сих пор смог пройти дальше второго круга только на одном турнире ATP.
Лучшим результатом Итана в этом году пока остается неожиданный выход в третий круг Ролан Гаррос.
Руне
Хольгер в первом раунде одержал победу над Хамадом Меджедовичем.
Матч против серба получился не таким сложным, как ожидалось, сопернику хватило сил и концентрации только на один сет — 7:6, 6:1.
На прошлой неделе Руне проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло в рамках выставочного турнира Кубок Лейвера.
Перед этим Руне стал одним из главных неудачников в плей-офф Кубка Дэвиса.
В своем первом матче Хольгер выиграл у Пабло Каррено-Бусты, но после этого он уступил Педро Мартинесу. По сути, именно это поражение не позволило Дании выйти в «финал восьми».
Несмотря на это, успешное выступление Хольгера в Токио тоже не станет сюрпризом.
Все-таки в этом году у него было немало хороших результатов на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Куинна в этом матче можно поставить за 3.04, победу Руне букмекеры предлагают за 1.38.
Прогноз: американец будет сопротивляться, но здесь вряд ли дойдет до серьезной интриги.
Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 2.03.