прогноз на матч турнира в Чэнду, ставка за 2.17

Австралиец Кристофер О'Коннелл сыграет против чилийца Алехандро Табило в четвертьфинале турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 08:00 мск.

О'Коннелл

Кристофер второй раз за последние три года вышел в четвертьфинал турнира в Чэнду.

В стартовом матче австралиец выиграл у француза Кантена Алиса — 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором круге О'Коннелл одержал победу над китайцем И Чжоу (6:2, 6:4), который перед этим остановил британца Кэмерона Норри.

Также стоит обратить внимание, что в этом сезоне О'Коннелл еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд на уровне основного тура.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Кристофер в 2025-м пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Торонто, на котором он обыграл Стефаноса Циципаса.

Табило

Алехандро тем временем всего лишь второй раз в сезоне прошел дальше второго круга на уровне основного тура.

В первом круге текущего турнира чилиец одержал уверенную победу над австралийцем Джорданом Томпсоном — 6:4, 6:3.

Во втором раунде его соперником был итальянец Лучано Дардери — 6:4, 6:3.

Табило находится за пределами топ-100, поэтому в основную сетку ему пришлось прорываться через квалификацию. В решающем отборочном матче он переиграл южноафриканца Ллойда Харриса в матче с тремя тай-брейками — 7:6, 6:7, 7:6.

На прошлой неделе Табило дошел до финала на «челленджере» в Гуанчжоу. В решающем матче он проиграл аргентинцу Хуану-Мануэлю Серундоло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на О'Коннелла в этом матче можно поставить за 2.50, победу Табило букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: на прошлой неделе Крис не смог завершить матч против Алехандро на турнире в Гуанчжоу. Австралиец снялся после первых трех геймов. Но также стоит уточнить, что в 2023 году Табило обыграл О'Коннелла на харде в Индиан-Уэллс, а в 2024-м — на грунте в Монте-Карло. Рискнем предположить, что чилиец продлит серию побед в этом противостоянии.

2.17 Победа Табило + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Табило + тотал геймов больше 20,5 за 2.17.