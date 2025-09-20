Муте обеспечит себе игру в четвертьфинале?

прогноз на матч турнирв в Ханчжоу, ставка за 1.81

Корентен Муте из сыграет Франции сыграет против соотечественника Артура Казо во втором круге турнира в Ханчжоу. Матч пройдёт 20 сентября, начало — в 08:00 мск.

Муте

Корентен Муте на китайском харде в Ханчжоу стартует лишь со второго раунда, так как французский теннисист занимает 39 место в рейтинге ATP.

Последние два турнира на харде для Муте прошли не лучшим образом. Теннисист из Франции проиграл в первой же игре нью-йоркского мэйджора, проиграв австралийцу Джордану Томпсону (2:6, 4:6, 6:1,3:6).

В матче US Open Корентен Муте выполнила четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

На соревнованиях в Цинциннати Корентен Муте смог выиграть лишь один матч, переиграв американца Маккензи Макдональда (7:5, 6:3).

Казо

В первом круге рейтингового турнира во Франции Артур Казо переиграл итальянца Маттео Арнальди (6:4, 3:6, 7:5). На корте теннисисты провели 2 часа 42 минуты.

По ходу поединка Казо выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта.

На Открытом чемпионате США Артур Казо не смог пройти квалификацию, в финале француз уступил немцу Ян-Леннарду Штруфф (6:7, 3:6).

Ян Штруфф в рейтинге ATP расположился на 97 строчке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Муте в этом матче можно поставить за 1.81, победу Казо букмекеры предлагают за 2.00.

Прогноз: В последний раз французы играли между собой два сезона назад. На Ролан Гаррос победу тогда одержал Муте со счетом 3:1, Корентен за это время хватку не растерял и вполне способен обыграть Казо в очередной раз.

Рекомендуемая ставка: Победа Муте с коэффициентом 1.81.