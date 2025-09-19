прогноз на матч WTA в Сеуле, ставка за 2.50

Сюзан Ламенс из Нидерландов сыграет против Катерины Синяковой из Чехии в четвертьфинале турнира в Сеуле. Матч пройдёт 19 сентября, начало — в 07:30 мск.

Ламенс

Сюзан Ламенс одержала неожиданную победу в матче против россиянки Дианы Шнайдер во втором круге пятисотника в Сеуле (6:4, 6:4). На корте теннисистки провели 1 час 25 минут.

По ходу поединка Ламенс один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В первом раунде южнокорейского розыгрыша Ламенс окзалась сильнее Татьяны Марии из Германии (6:4, 6:1).

В рейтинге WTA Сюзан Ламенс занимает 64 место.

Синякова

Катерина Синякова во втором круге смогла выбить из турнира австралийку Дарью Касаткину (7:6, 6:2). Время встречи продолжалось 1 час 57 минут.

В двухчасовом противостоянии чешская теннисистка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В первом круге «пятисотника» Катерина Синякова в двух сетах выиграла кореянку Со Хен Пак (6:2, 6:2). В отборочных матчах чешка оказалась сильнее австралиек Астры Шармы (6:4, 6:4) и

Талии Гибсон (6:1, 6:2).

Чешская теннисистка занимает 77 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Синякову в этом матче можно поставить за 1.53, победу Ламенс букмекеры предлагают за 2.50.

Прогноз: Ранее теннисистки между собой не встречались. Предположим, что Ламенс одержит победу в предстоящей. Теннисистка из Нидерландов в первых играх «пятисотника» доказала, что может обыгрывать серьезных соперниц.

Рекомендуемая ставка: Победа Ламенс с коэффициентом 2.50.