Ставка (к. 2.63) и прогноз на турнир в Ханчжоу 19 сентября 2025 года

Аргентинец Камило Уго Карабельи сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 06:30 мск.

Хиджиката

Ринки ранее в этом году покинул первую сотню рейтинга, поэтому даже в Ханчжоу ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе австралийский теннисист выиграл у американцев Кристофера Юбэнкса и Брэндона Холта.

Еще в январе Хиджиката дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Аделаиде. С тех пор он выиграл лишь три матча на уровне основного тура.

При этом после Уимблдона Хиджиката провел пока лишь пять матчей. В одном из них он без шансов уступил итальянцу Лучано Дардери в первом круге US Open.

Карабельи

Камило Уго по итогам предыдущей части сезона закрепился в топ-50.

Эту неделю аргентинец проводит в статусе 43-й ракетки мира.

Но почти все успехи Карабельи связаны с выступлениями на грунте.

В начале года он показал несколько серьезных результатом на турнирах в Южной Америке, а летом дошел до полуфинала в шведском Бостаде и хорватском Умаге.

Ну а на харде лучшим результатом Карабельи в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.50, победу Карабельи букмекеры предлагают за 2.63.

Прогноз: этот как раз тот случай, когда аргентинец способен обыграть своего соперника даже на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Карабельи за 2.63.