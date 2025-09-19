Аргентинец Камило Уго Карабельи сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 19 сентября, начало — в 06:30 мск.
Хиджиката
Ринки ранее в этом году покинул первую сотню рейтинга, поэтому даже в Ханчжоу ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе австралийский теннисист выиграл у американцев Кристофера Юбэнкса и Брэндона Холта.
Еще в январе Хиджиката дошел до четвертьфинала на домашнем турнире в Аделаиде. С тех пор он выиграл лишь три матча на уровне основного тура.
При этом после Уимблдона Хиджиката провел пока лишь пять матчей. В одном из них он без шансов уступил итальянцу Лучано Дардери в первом круге US Open.
Карабельи
Камило Уго по итогам предыдущей части сезона закрепился в топ-50.
Эту неделю аргентинец проводит в статусе 43-й ракетки мира.
Но почти все успехи Карабельи связаны с выступлениями на грунте.
В начале года он показал несколько серьезных результатом на турнирах в Южной Америке, а летом дошел до полуфинала в шведском Бостаде и хорватском Умаге.
Ну а на харде лучшим результатом Карабельи в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Майами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хиджикату в этом матче можно поставить за 1.50, победу Карабельи букмекеры предлагают за 2.63.
Прогноз: этот как раз тот случай, когда аргентинец способен обыграть своего соперника даже на харде.
Рекомендуемая ставка: победа Карабельи за 2.63.