    Риндеркнеш обыграет Прижмича с разгромным счетом?

    Прижмич — Риндеркнеш. Ставка (к. 2.72) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Прижмич — Риндеркнеш
    Артур Риндеркнеш
    Француз Артур Риндеркнеш сыграет против хорвата Дино Прижмича в рамках квалификации Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Прижмич — Риндеркнеш, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Прижмич

    У Дино в пятницу был напряженный матч против Корантена Муте.

    Хорват, как и ожидалось, навязал борьбу, но в ключевой момент ему явно не хватило концентрации и выносливости — 4:6, 7:5, 1:6.

    Ранее в этом сезоне Прижмич приблизился к первой сотне рейтинга благодаря успешным выступлениям на «челленджерах».

    В 2025-м Прижмич выиграл турниры в Загребе и Братиславе. Еще на трех — в Милане, Сан-Марино и польском Гродзиск-Мазовецком — 20-летний теннисист дошел до финала.

    Прогнозы на теннис

    На уровне основного тура Прижмич провел лишь один турнир: в июле он дошел до четвертьфинала в Умаге.

    Риндеркнеш

    Артур тем временем в первый день обыграл лидера сборной Хорватии — Марина Чилича.

    Более того, французский теннисист фактически заставил бывшую третью ракетку мира капитулировать — 6:2, 6:4.

    Этот матч стал еще одним подтверждением, что Риндеркнеш проводит вторую половину сезона значительно лучше, чем первую.

    Летом он дошел до четвертьфинала в Лондоне, выиграл два матча на Уимблдоне, а также добрался до полуфинала в Кицбюэле и до третьего круга на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Но главным успехом Риндеркнеша стал выход в четвертый круг US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Прижмича в этом матче можно поставить за 2.04, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 1.71.

    Прогноз: скорее всего, Артур обыграет хорвата и обеспечит сборной Франции выход в следующий раунд Кубка Дэвиса. Есть подозрение, что Прижмичу банально не хватит «топлива» после изнурительного матча против Муте.

    Рекомендуемая ставка: победа Риндеркнеша в двух сетах за 2.72.

