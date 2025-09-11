ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Нуну Эшпириту Санту«Ноттингем Форест» без Нуну: решение, которое кажется лишним и слишком грустным Александер ДжикуБросил «Фенербахче» ради «Спартака». Джику перебрался в РПЛ Поль ПогбаПогба, Давид Луис и еще семь забытых звезд, которые снова сыграют в ЛЧ
  • 08:21
    • Заболотный: Морено в «Сочи» относился к футболистам как к фишкам или пешкам
  • 07:03
    • Сборная Бразилии проиграла Боливии в отборе на ЧМ-2026
  • 11:40
    • Алексей Батраков — лучший футболист РПЛ в июле и августе
  • 09:34
    • В отношении Смолова возбуждено уголовное дело
  • 23:52
    • Португалия вырвала победу у Венгрии, Роналду забил гол
  • 23:40
    • Англия разгромила Сербию, Кейн отметился голом
  • 23:34
    • Норвегия забила 11 мячей Молдове, у Холанна — пента-трик
    У Мертенс тоже будут проблемы в матче против Жакмо?

    Мертенс — Жакмо. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элизе Мертенс
    Прогноз и ставки на Мертенс — Жакмо
    Элиза Мертенс
    Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против француженки Эльзы Жакмо во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Жакмо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 11 Сентября 2025 года

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •  Элисе Мертенс 03:30 Эльза Жакмо

    Эльза Жакмо

  • Франция
    Мертенс

    Элиза попала в число первых четырех сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.

    Бельгийская теннисистка успешно проводит сезон. Эту неделю она начала в статусе 22-й ракетки мира.

    Ранее в этом году Мертенс выиграла турниры в Сингапуре и Хертогенбосе, а также дошла до финала в Хобарте.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, Элиза выиграла три матча на Уимблдоне и прошла два раунда на US Open.

    Также стоит обратить на ее результаты на харде в этом сезоне — 20 побед и 10 поражений.

    Жакмо

    Эльза в первом раунде неожиданно легко обыграла Марию Саккари — 6:2, 6:0.

    Интересно, что это уже вторая в этом году победа француженки над гречанкой. В конце мая она остановила бывшую третью ракетку мира на старте Ролан Гаррос.

    В первой половине сезона Жакмо выступала преимущественно на турнирах ITF, но после дебюта в первой сотне рейтинга стала всё чаще играть на уровне основного тура.

    Ключевым моментом для нее стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

    Ключевым моментом для нее стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. Кроме того, 22-летняя теннисистка прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке Уимблдона.

    Еще одним сюрпризом стала победа Жакмо над чешкой Мари Боузковой в первом круге US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.34, победу Жакмо букмекеры предлагают за 3.26.

    Прогноз: Элиза приехала в Гвадалахару за титулом, в этом нет ни малейших сомнений. Учитывая состав участниц, бельгийка действительно способна побороться за трофей и 500 очков. В отличие от Саккари, она, скорее всего, обыграет Жакмо.

    Рекомендуемая ставка: победа Мертенс в двух сетах за 1.92.

