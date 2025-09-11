Мертенс — Жакмо. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 11 сентября 2025 года

Бельгийка Элиза Мертенс сыграет против француженки Эльзы Жакмо во втором круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 11 сентября, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Жакмо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мертенс

Элиза попала в число первых четырех сеяных, которые стартуют сразу со второго круга.

Бельгийская теннисистка успешно проводит сезон. Эту неделю она начала в статусе 22-й ракетки мира.

Ранее в этом году Мертенс выиграла турниры в Сингапуре и Хертогенбосе, а также дошла до финала в Хобарте.

Кроме того, Элиза выиграла три матча на Уимблдоне и прошла два раунда на US Open.

Также стоит обратить на ее результаты на харде в этом сезоне — 20 побед и 10 поражений.

Жакмо

Эльза в первом раунде неожиданно легко обыграла Марию Саккари — 6:2, 6:0.

Интересно, что это уже вторая в этом году победа француженки над гречанкой. В конце мая она остановила бывшую третью ракетку мира на старте Ролан Гаррос.

В первой половине сезона Жакмо выступала преимущественно на турнирах ITF, но после дебюта в первой сотне рейтинга стала всё чаще играть на уровне основного тура.

Ключевым моментом для нее стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции. Кроме того, 22-летняя теннисистка прошла квалификацию и выиграла один матч в основной сетке Уимблдона.

Еще одним сюрпризом стала победа Жакмо над чешкой Мари Боузковой в первом круге US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мертенс в этом матче можно поставить за 1.34, победу Жакмо букмекеры предлагают за 3.26.

Прогноз: Элиза приехала в Гвадалахару за титулом, в этом нет ни малейших сомнений. Учитывая состав участниц, бельгийка действительно способна побороться за трофей и 500 очков. В отличие от Саккари, она, скорее всего, обыграет Жакмо.

Рекомендуемая ставка: победа Мертенс в двух сетах за 1.92.