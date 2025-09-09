ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мария и Сонмез дойдут до решающего тай-брейка?

    Сонмез — Мария. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Сонмез — Мария
    Прогноз и ставки на Сонмез — Мария
    Татьяна Мария
    Немка Татьяна Мария сыграет против турчанки Зейнеп Сонмез в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонмез — Мария, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. Гвадалахара. Женщины 09 Сентября 2025 года

    Зейнеп Сонмез

  • Турция
    •  Зейнеп Сонмез 23:00 Татьяна Мария

    Татьяна Мария

  • Германия
    •

    Сонмез

    Зейнеп проводит текущий сезон не так успешно, как предыдущий, но при этом она по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.

    Эту неделю теннисистка из Турции начала в статусе 74-й ракетки мира.

    В конце августа Сонмез прошла один раунд на US Open — после победы над Кэти Волынец проиграла украинке Марте Костюк.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Сонмез в этом году пока остается выход в третий круг Уимблдона.

    На харде Зейнеп выиграла чуть меньше половины матчей — девять из 20-ти.

    Мария

    Несколько месяцев назад Татьяна преподнесла одну из главных сенсаций сезона, став чемпионкой травяного турнира в Лондоне.

    На британском «пятисотнике» Мария обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.

    Кроме того, 38-летняя теннисистка дошла до финала на травяном турнире WTA 125 в Ньюпорте.

    Благодаря этим результатам она занимает 51-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    Но также стоит обратить внимание, что Мария выиграла лишь два из восьми последних матчей. На харде ей все-таки не так комфортно, как на траве.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонмез в этом матче можно поставить за 1.64, победу Марии букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: несмотря на то, что Мария умеет удивлять, мы все-таки склоняемся к тому, что она не помешает турецкой теннисистке выйти в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Сонмез в двух сетах за 2.39.

    Сонмез — Мария: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 09.09.202523:00. Мария и Сонмез дойдут до решающего тай-брейка?
