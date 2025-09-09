Сонмез — Мария. Ставка (к. 2.39) и прогноз на турнир в Гвадалахаре 9 сентября 2025 года

Зейнеп Сонмез
Татьяна Мария
Сонмез
Зейнеп проводит текущий сезон не так успешно, как предыдущий, но при этом она по-прежнему находится в первой сотне рейтинга.
Эту неделю теннисистка из Турции начала в статусе 74-й ракетки мира.
В конце августа Сонмез прошла один раунд на US Open — после победы над Кэти Волынец проиграла украинке Марте Костюк.
Лучшим результатом Сонмез в этом году пока остается выход в третий круг Уимблдона.
На харде Зейнеп выиграла чуть меньше половины матчей — девять из 20-ти.
Мария
Несколько месяцев назад Татьяна преподнесла одну из главных сенсаций сезона, став чемпионкой травяного турнира в Лондоне.
На британском «пятисотнике» Мария обыграла Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину, Мэдисон Киз и Аманду Анисимову.
Кроме того, 38-летняя теннисистка дошла до финала на травяном турнире WTA 125 в Ньюпорте.
Благодаря этим результатам она занимает 51-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Но также стоит обратить внимание, что Мария выиграла лишь два из восьми последних матчей. На харде ей все-таки не так комфортно, как на траве.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонмез в этом матче можно поставить за 1.64, победу Марии букмекеры предлагают за 2.26.
Прогноз: несмотря на то, что Мария умеет удивлять, мы все-таки склоняемся к тому, что она не помешает турецкой теннисистке выйти в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Сонмез в двух сетах за 2.39.