ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью? Дэниэл ЛевиПять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви Иван ИгнатьевИгнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»?
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    • Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
  • 22:11
    • Хесус Медина перешел из «Спартака» в «Дамак» из Саудовской Аравии
  • 22:03
    • «Краснодар» и «ФК 10» сыграли вничью в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Хвалинска выиграет титул в Монтрё?

    Хвалинска — Семенистая. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч финала в Монтрё 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Хвалинска — Семенистая
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майя Хвалинска
    Майя Хвалинска из Польши сыграет против Дарьи Семенистой в финале турнира в Монтрё. Матч пройдёт 7 сентября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хвалинска — Семенистая, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хвалинска

    Майя Хвалинска добилась победы в полуфинальном матче над испанской теннисисткой Лазаро Гарсии (6:3, 6:4). На корте девушки провели 1 час 56 минут.

    За это время польская спортсменка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

    Хвалинска до этого добилась побед в играх против швейцарки Жиль Тайхманн (0:6, 6:4, 6:1), россиянки Оксаны Селехметьевой (6:2, 6:0), Аранчи Рус из Нидерландов (6:4, 6:0).

    Прогнозы на теннис

    Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

    Семенистая

    Дарья Семенистая в полуфинале обыграла украинку Александру Олейникову в тяжёлом поединке (7:6, 6:7, 6:4). Время встречи продолжалась 3 часа 30 минут.

    Латвийская теннисистка один раз подала еавыле, допустила три двойные ошибки и реализовала 11 брейк-пойнтов.

    Спортсменка из Латвии на швейцарских кортах также одолела Анку Тодони из Румынии (6:4, 2:6, 6:0), Кайю Йуван из Словении (7:5, 6:2) и Мону Бартель из Германии (3:6, 6:3, 7:5).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Дарья Семенистая расположилась на 115 месте в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Хвалинску в этом матче можно поставить за 1.33, победу Лазаро Гарсии букмекеры предлагают за 3.15.

    Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки встречались дважды, обменявшись победами на турнирах в Варшаве и Буэнос Айресе. На кортах швейцарского Монтрё Хвалинска выглядит предпочтительней, отдав соперницам лишь один сет. Ставим на чемпионство польской спортсменки.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч США — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сен-Дени — Руффи
  • Бои
  • Сегодня в 00:10
    •  2.04
  • Прогноз на матч Имавов — Борральо
  • Бои
  • Сегодня в 00:40
    •  2.38
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чикаго Файр — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Сент-Луис Сити — Даллас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хиросима — Сёнан
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касива — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Урава Ред
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хвалинска — Семенистая: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 07.09.202515:00. Хвалинска выиграет титул в Монтрё?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры