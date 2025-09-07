Хвалинска — Семенистая. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч финала в Монтрё 7 сентября 2025 года

Майя Хвалинска из Польши сыграет против Дарьи Семенистой в финале турнира в Монтрё. Матч пройдёт 7 сентября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хвалинска — Семенистая, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хвалинска

Майя Хвалинска добилась победы в полуфинальном матче над испанской теннисисткой Лазаро Гарсии (6:3, 6:4). На корте девушки провели 1 час 56 минут.

За это время польская спортсменка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов.

Хвалинска до этого добилась побед в играх против швейцарки Жиль Тайхманн (0:6, 6:4, 6:1), россиянки Оксаны Селехметьевой (6:2, 6:0), Аранчи Рус из Нидерландов (6:4, 6:0).

Прогнозы на теннис

Майя Хвалинска занимает 177 место в рейтинге WTA.

Семенистая

Дарья Семенистая в полуфинале обыграла украинку Александру Олейникову в тяжёлом поединке (7:6, 6:7, 6:4). Время встречи продолжалась 3 часа 30 минут.

Латвийская теннисистка один раз подала еавыле, допустила три двойные ошибки и реализовала 11 брейк-пойнтов.

Спортсменка из Латвии на швейцарских кортах также одолела Анку Тодони из Румынии (6:4, 2:6, 6:0), Кайю Йуван из Словении (7:5, 6:2) и Мону Бартель из Германии (3:6, 6:3, 7:5).

Дарья Семенистая расположилась на 115 месте в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Хвалинску в этом матче можно поставить за 1.33, победу Лазаро Гарсии букмекеры предлагают за 3.15.

Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки встречались дважды, обменявшись победами на турнирах в Варшаве и Буэнос Айресе. На кортах швейцарского Монтрё Хвалинска выглядит предпочтительней, отдав соперницам лишь один сет. Ставим на чемпионство польской спортсменки.

Рекомендуемая ставка: ТБ 20.5 с коэффициентом 1.87.