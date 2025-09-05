Оливьери — Лайович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Севилье 5 сентября 2025 года

Оливьери
Аргентинский теннисист преподнес уже три сенсации на текущем турнире.
Хенаро был андердогом в каждом из предыдущих матчей в Севилье.
В первом раунде Оливьери встречался с Роберто Карбальесом-Баэной, который не смог завершить матч из-за травмы. Испанец снялся при счете 5:7, 7:6, 3:0 в пользу соперника.
Во втором круге 27-летний Оливьери одержал волевую победу над португальцем Энрике Рошей — 0:6, 7:5, 6:2.
В четвертьфинале его соперником был литовец Вилюс Гаубас — 1:6, 6:3, 7:5.
В этом сезоне Оливьери играет исключительно на грунте (31 победа, 24 поражения). Его лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в финал «челленджера» в чешском Либереце.
Лайович
Душан четвертый раз в сезоне вышел в полуфинал грунтового «челленджера».
Ранее в этом году серб добрался до этой стадии в Жироне, а также играл в финале турнира в Сассуоло и стал победителем турнира в Корденонсе.
В первом круге текущего турнира Лайович одержал победу над шведом Элиасом Имером — 7:6, 6:7, 6:1.
Во втором раунде его соперником был португалец Фредерику Силва — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Лайович обыграл бывшую десятую ракетку мира Пабло Каррено-Бусту — 6:4, 3:6, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Оливьери в этом матче можно поставить за 3.92, победу Лайовича букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: на самом деле здесь не настолько всё очевидно. Аргентинец в предыдущих матчах показал, что его не стоит недооценивать. Скорее всего, Лайовичу тоже придется понервничать.
- 3.92Джокович — Алькарас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.12Дэй — Эала: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.88Козырева — Удварди: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.