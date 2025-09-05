ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на теннис
    У Лайовича тоже будут проблемы в матче с Оливьери?

    Оливьери — Лайович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Севилье 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Душан Лайович
    Прогноз и ставки на Оливьери — Лайович
    Душан Лайович
    Серб Душан Лайович сыграет против аргентинца Хенаро Оливьери в полуфинале грунтового «челленджера» в Севилье (Испания). Матч пройдет 5 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оливьери — Лайович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Оливьери

    Аргентинский теннисист преподнес уже три сенсации на текущем турнире.

    Хенаро был андердогом в каждом из предыдущих матчей в Севилье.

    В первом раунде Оливьери встречался с Роберто Карбальесом-Баэной, который не смог завершить матч из-за травмы. Испанец снялся при счете 5:7, 7:6, 3:0 в пользу соперника.

    Во втором круге 27-летний Оливьери одержал волевую победу над португальцем Энрике Рошей — 0:6, 7:5, 6:2.

    В четвертьфинале его соперником был литовец Вилюс Гаубас — 1:6, 6:3, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне Оливьери играет исключительно на грунте (31 победа, 24 поражения). Его лучшим результатом в 2025-м пока остается выход в финал «челленджера» в чешском Либереце.

    Лайович

    Душан четвертый раз в сезоне вышел в полуфинал грунтового «челленджера».

    Ранее в этом году серб добрался до этой стадии в Жироне, а также играл в финале турнира в Сассуоло и стал победителем турнира в Корденонсе.

    В первом круге текущего турнира Лайович одержал победу над шведом Элиасом Имером — 7:6, 6:7, 6:1.

    Во втором раунде его соперником был португалец Фредерику Силва — 6:4, 6:4.

    В четвертьфинале Лайович обыграл бывшую десятую ракетку мира Пабло Каррено-Бусту — 6:4, 3:6, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оливьери в этом матче можно поставить за 3.92, победу Лайовича букмекеры предлагают за 1.22.

    Прогноз: на самом деле здесь не настолько всё очевидно. Аргентинец в предыдущих матчах показал, что его не стоит недооценивать. Скорее всего, Лайовичу тоже придется понервничать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

    Оливьери — Лайович: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 05.09.202521:30. У Лайовича тоже будут проблемы в матче с Оливьери?
