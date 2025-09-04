Дардери — Попко. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Генуе 4 сентября 2025 года

Дардери
Лучано в первом круге, как и ожидалось, спокойно обыграл соотечественника Федерико Арнабольди — 6:2, 6:4.
Теперь победная серия итальянца на грунте составляет десять матчей. В июле Дардери выиграл турниры категории ATP 250 в шведском Бостаде и хорватском Умаге.
Кроме того, весной он стал победителем грунтового турнира в Марракеше.
Благодаря этим успехом Дардери в топ-40. Эту неделю он начал в статусе 34-й ракетки мира.
В текущем сезоне Лучано провел на грунте уже 39 матчей. На этом отрезке у него 27 побед и 12 поражений.
Попко
Дмитрий в первом раунде преподнес мини-сенсацию, обыграв бывшую 16-ю ракетку мира Марко Чеккинато.
Теннисисту из Казахстана хватило двух сетов для победы над итальянцем — 6:4, 6:2.
У Попко пока что отрицательный баланс в этом году — 22 победы и 27 поражений.
Также стоит обратить внимание, что последний раз он выигрывал два матча подряд еще в начале апреля, когда дошел до финала на «челленджере» в мексиканском Морелосе.
Более того, с тех пор Попко выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.25, победу Попко букмекеры предлагают за 3.64.
Прогноз: три года назад Лучано спокойно обыграл Дмитрия на грунте на Оэйраше. Сейчас у итальянца тем более не будет проблем.
Рекомендуемая ставка: победа Дардери с форой по геймам (-4,5) за 1.96.