ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Марк ГехиИстория несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля» Бернарду СилваМарк Гехи, Бернарду Силва и еще восемь звезд, которые рискуют стать свободными агентами
  • 23:03
    • Оже-Альяссим пробился в полуфинал US Open
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
    Все новости спорта

    Сможет ли Дардери разгромить Попко?

    Дардери — Попко. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Генуе 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Дардери — Попко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лучано Дардери
    Итальянец Лучано Дардери сыграет против представителя Казахстана Дмитрий Попко во втором круге «челленджера» в Генуе (Италия). Матч пройдет 4 сентября, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дардери — Попко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дардери

    Лучано в первом круге, как и ожидалось, спокойно обыграл соотечественника Федерико Арнабольди — 6:2, 6:4.

    Теперь победная серия итальянца на грунте составляет десять матчей.  В июле Дардери выиграл турниры категории ATP 250 в шведском Бостаде и хорватском Умаге.

    Кроме того, весной он стал победителем грунтового турнира в Марракеше.

    Благодаря этим успехом Дардери в топ-40. Эту неделю он начал в статусе 34-й ракетки мира.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Лучано провел на грунте уже 39 матчей. На этом отрезке у него 27 побед и 12 поражений.

    Попко

    Дмитрий в первом раунде преподнес мини-сенсацию, обыграв бывшую 16-ю ракетку мира Марко Чеккинато.

    Теннисисту из Казахстана хватило двух сетов для победы над итальянцем — 6:4, 6:2.

    У Попко пока что отрицательный баланс в этом году — 22 победы и 27 поражений.

    Также стоит обратить внимание, что последний раз он выигрывал два матча подряд еще в начале апреля, когда дошел до финала на «челленджере» в мексиканском Морелосе.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Более того, с тех пор Попко выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.25, победу Попко букмекеры предлагают за 3.64.

    Прогноз: три года назад Лучано спокойно обыграл Дмитрия на грунте на Оэйраше. Сейчас у итальянца тем более не будет проблем.

    Рекомендуемая ставка: победа Дардери с форой по геймам (-4,5) за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Синнер — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Астахова — Тодони
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вальтерт — Брэнстин
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Чад — Гана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Казахстан — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челябинск — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак Кострома — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия (U21) — Бельгия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова (U21) — Ирландия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дардери — Попко: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 04.09.202521:30. Сможет ли Дардери разгромить Попко?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры