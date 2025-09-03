Соболенко — Вондроушова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 3 сентября 2025 года

Арина Соболенко
Маркета Вондроушова
Соболенко
Арина пятый раз подряд вышла в четвертьфинал американского мэйджора.
В четырех предыдущих сезонах она доходила минимум до полуфинала, а в прошлом году стала чемпионкой US Open.
На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета.
В первом круге действующая чемпионка выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).
В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.
Еще в одном матче Арина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.
Вондроушова
Маркета второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open.
В 2023 году она тоже дошла до этой стадии, где проиграла американке Мэдисон Киз.
В 1/8 финала Вондроушова преподнесла одну из главных сенсаций турнира, обыграв Елену Рыбакину (6:4, 5:7, 2:6).
В остальных матчах чемпионка Уимблдона-2023 не отдала ни одного сета.
В первом круге Вондроушова выиграла у россиянки Оксаны Селехметьевой (6:3, 7:6), а во втором остановила американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:2).
В третьем раунде ее соперницей была восьмая ракетка мира Жасмин Паолини — 7:6, 6:1.
Лучшим результатом Вондроушовой в этом сезоне пока остается победа на травяном турнире в Берлине.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 3.44.
Прогноз: Арина выиграл только пять из девяти матчей против Маркеты. Ранее в этом сезоне Вондроушова разгромила Соболенко в полуфинале травяного турнира в Берлине. Через некоторое время белоруска взяла реванш, победив чешку на харде в Цинциннати. В общем, Вондроушова, скорее всего, как минимум заставит понервничать действующую чемпионку турнира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.