Соболенко — Вондроушова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 3 сентября 2025 года

Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале US Open. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Вондроушова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина пятый раз подряд вышла в четвертьфинал американского мэйджора.

В четырех предыдущих сезонах она доходила минимум до полуфинала, а в прошлом году стала чемпионкой US Open.

На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета.

В первом круге действующая чемпионка выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).

Прогнозы и ставки на US Open

В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.

Еще в одном матче Арина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.

Вондроушова

Маркета второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open.

В 2023 году она тоже дошла до этой стадии, где проиграла американке Мэдисон Киз.

В 1/8 финала Вондроушова преподнесла одну из главных сенсаций турнира, обыграв Елену Рыбакину (6:4, 5:7, 2:6).

В остальных матчах чемпионка Уимблдона-2023 не отдала ни одного сета.

В первом круге Вондроушова выиграла у россиянки Оксаны Селехметьевой (6:3, 7:6), а во втором остановила американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:2).

В третьем раунде ее соперницей была восьмая ракетка мира Жасмин Паолини — 7:6, 6:1.

Лучшим результатом Вондроушовой в этом сезоне пока остается победа на травяном турнире в Берлине.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 3.44.

Прогноз: Арина выиграл только пять из девяти матчей против Маркеты. Ранее в этом сезоне Вондроушова разгромила Соболенко в полуфинале травяного турнира в Берлине. Через некоторое время белоруска взяла реванш, победив чешку на харде в Цинциннати. В общем, Вондроушова, скорее всего, как минимум заставит понервничать действующую чемпионку турнира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.