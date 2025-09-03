ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенОт Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ Александер ИсакРекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
    Все новости спорта

    Сможет ли Соболенко обыграть Вондроушову?

    Соболенко — Вондроушова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 3 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на US Open Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Маркета Вондроушова
    Прогноз и ставки на Соболенко — Вондроушова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в четвертьфинале US Open. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Вондроушова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Женщины 02 Сентября 2025 года

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
    •  Арина Соболенко 18:00 Маркета Вондроушова

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    •

    Соболенко

    Арина пятый раз подряд вышла в четвертьфинал американского мэйджора.

    В четырех предыдущих сезонах она доходила минимум до полуфинала, а в прошлом году стала чемпионкой US Open.

    На текущем турнире Соболенко пока не проиграла ни одного сета.

    В первом круге действующая чемпионка выиграла у швейцарки Ребеки Масаровой (7:5, 6:1), а во втором — у россиянки Полины Кудерметовой (7:6, 6:2).

    Прогнозы и ставки на US Open

    В третьем раунде Соболенко одержала победу над финалисткой US Open-2021 Лейлой Фернандес — 6:3, 7:6.

    Еще в одном матче Арина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.

    Вондроушова

    Маркета второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open.

    В 2023 году она тоже дошла до этой стадии, где проиграла американке Мэдисон Киз.

    В 1/8 финала Вондроушова преподнесла одну из главных сенсаций турнира, обыграв Елену Рыбакину (6:4, 5:7, 2:6).

    В остальных матчах чемпионка Уимблдона-2023 не отдала ни одного сета.

    В первом круге Вондроушова выиграла у россиянки Оксаны Селехметьевой (6:3, 7:6), а во втором остановила американку Маккартни Кесслер (7:6, 6:2).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В третьем раунде ее соперницей была восьмая ракетка мира Жасмин Паолини — 7:6, 6:1.

    Лучшим результатом Вондроушовой в этом сезоне пока остается победа на травяном турнире в Берлине.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 3.44.

    Прогноз: Арина выиграл только пять из девяти матчей против Маркеты. Ранее в этом сезоне Вондроушова разгромила Соболенко в полуфинале травяного турнира в Берлине. Через некоторое время белоруска взяла реванш, победив чешку на харде в Цинциннати. В общем, Вондроушова, скорее всего, как минимум заставит понервничать действующую чемпионку турнира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Оман — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Олейникова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кувейт — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рахимова — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хартоно — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соболенко — Вондроушова: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 03.09.202502:00. Сможет ли Соболенко обыграть Вондроушову?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры