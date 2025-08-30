2-й таймКремонезе — СассуолоОнлайн
    Сможет ли Рублев обыграть 173-ю ракетку мира?

    Вонг — Рублев. Ставка (к. 2.03) и прогноз на US Open 30 августа 2025 года

    Прогноз и ставки на Вонг — Рублев
    Адрей Рублев
    Россиянин Адрей Рублев сыграет против представителя Гонконга Коулмена Вонга в третьем круге US Open. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вонг — Рублев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Вонг

    Коулмен впервые в карьере вышел в третий круг на турнире «Большого шлема».

    Более того, до этой недели он вообще ни разу не играл на этом уровне.

    В первом круге Вонг одержал победу над американцем Александром Ковачевичем — 6:4, 7:5, 7:6, а во втором выиграл у австралийца Адама Уолтона — 7:6, 6:2, 4:6, 6:4.

    Вонг попал в основную сетку через квалификацию. В отборе он выиграл у Криса Родеша, Маттео Джиганте и Билли Харриса.

    До сих пор лучшим результатом 21-летнего теннисиста в этом сезоне был выход в третий круг «Мастерса» в Майами, на котором он выиграл у Даниэля Альтмайера и Бена Шелтона.

    Рублев

    Андрей седьмой раз подряд прошел в Нью-Йорке не менее двух раундов.

    В первом круге российский теннисист одержал победу над хорватом Дино Прижмичем — 6:4, 6:4, 6:4.

    Во втором раунде Рублев отдал один сет Тристану Бойеру — 6:3, 6:3, 5:7, 7:6.

    Ранее в августе Рублев дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати. На канадском «тысячнике» он проиграл Тейлору Фрицу, а на американском — Карлосу Алькарасу.  

    В этом году Андрей выиграл на харде 19 матчей из 30-ти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Рублев не встретит серьезного сопротивления. На победу Вонга можно поставить за 7.70.

    Прогноз: Вонг сейчас на кураже, и этот момент тоже надо учитывать. Вполне вероятно, что Рублеву снова придется провести больше трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.03.

