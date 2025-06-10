Тьен — Нисиока. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Американец Лернер Тьен сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тьен

Предстоящий матч станет дебютным для Лернера на траве.

Точно так же до этого сезона он, по сути, не играл на грунте, а этой весной провел на новом покрытии десять матчей, в которых одержал лишь три победы.

Свой лучший теннис Тьен пока демонстрирует исключительно на харде.

В начале года 19-летний теннисист дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, а в конце февраля добрался до четвертьфинала в Акапулько.

Прогнозы на теннис

При этом в Мельбурне Тьен выиграл у Даниила Медведева, а на мексиканском «пятисотнике» остановил Сашу Зверева.

Нисиока

Есихито тем временем никак не может набрать оптимальную форму.

На прошлой неделе японский теннисист четвертый раз в сезоне снялся по ходу матча.

Нисиока не смог доиграть матч против Адриана Маннарино на старте травяного «челленджера» в Бирмингеме, отказавшись от продолжения борьбы при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.

Проблемы начались еще в начале февраля, когда Нисиока снялся по ходу матча с Каспером Руудом в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе.

С тех пор 29-летний Нисиока провел лишь два полных матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: несмотря на отсутствие опыта игры на траве, рискнем предположить, что Лернер воспользуется проблемами соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Тьена + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.