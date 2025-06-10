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    Тьен тоже воспользуется проблемами Нисиоки?

    Тьен — Нисиока. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Тьен — Нисиока
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    Лернер Тьен
    Американец Лернер Тьен сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тьен — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 10 Июня 2025 года

    Лернер Тьен

  • США
    •  Лернер Тьен 11:00 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •

    Тьен

    Предстоящий матч станет дебютным для Лернера на траве.

    Точно так же до этого сезона он, по сути, не играл на грунте, а этой весной провел на новом покрытии десять матчей, в которых одержал лишь три победы.

    Свой лучший теннис Тьен пока демонстрирует исключительно на харде.

    В начале года 19-летний теннисист дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, а в конце февраля добрался до четвертьфинала в Акапулько.

    Прогнозы на теннис

    При этом в Мельбурне Тьен выиграл у Даниила Медведева, а на мексиканском «пятисотнике» остановил Сашу Зверева.

    Нисиока

    Есихито тем временем никак не может набрать оптимальную форму.

    На прошлой неделе японский теннисист четвертый раз в сезоне снялся по ходу матча.

    Нисиока не смог доиграть матч против Адриана Маннарино на старте травяного «челленджера» в Бирмингеме, отказавшись от продолжения борьбы при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.

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    Проблемы начались еще в начале февраля, когда Нисиока снялся по ходу матча с Каспером Руудом в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе.

    С тех пор 29-летний Нисиока провел лишь два полных матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.79.

    Прогноз: несмотря на отсутствие опыта игры на траве, рискнем предположить, что Лернер воспользуется проблемами соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Тьена + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тьен — Нисиока?

    Матч Тьен — Нисиока состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тьен — Нисиока?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Тьена + тотал геймов больше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тьен — Нисиока?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Тьена + тотал геймов больше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тьен — Нисиока?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тьен — Нисиока?

    Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.79.

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    Тьен — Нисиока: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 10.06.202512:00. Тьен тоже воспользуется проблемами Нисиоки?
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