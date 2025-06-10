Тьен — Нисиока. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Лернер Тьен
Йосихито Нисиока
Тьен
Предстоящий матч станет дебютным для Лернера на траве.
Точно так же до этого сезона он, по сути, не играл на грунте, а этой весной провел на новом покрытии десять матчей, в которых одержал лишь три победы.
Свой лучший теннис Тьен пока демонстрирует исключительно на харде.
В начале года 19-летний теннисист дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии, а в конце февраля добрался до четвертьфинала в Акапулько.
При этом в Мельбурне Тьен выиграл у Даниила Медведева, а на мексиканском «пятисотнике» остановил Сашу Зверева.
Нисиока
Есихито тем временем никак не может набрать оптимальную форму.
На прошлой неделе японский теннисист четвертый раз в сезоне снялся по ходу матча.
Нисиока не смог доиграть матч против Адриана Маннарино на старте травяного «челленджера» в Бирмингеме, отказавшись от продолжения борьбы при счете 7:6, 3:2 в пользу соперника.
Проблемы начались еще в начале февраля, когда Нисиока снялся по ходу матча с Каспером Руудом в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе.
С тех пор 29-летний Нисиока провел лишь два полных матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Тьена в этом матче можно поставить за 1.44, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.79.
Прогноз: несмотря на отсутствие опыта игры на траве, рискнем предположить, что Лернер воспользуется проблемами соперника.
- 1.92Микельсен — Монфис: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.94Энгель — Дакворт: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.94Джумхур — Эрбер: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Тьена + тотал геймов больше 20,5 за 2.07.