Джумхур — Эрбер. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Босниец Дамир Джумхур сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Эрбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джумхур

Дамир в этом году провел уже 44 матча — и на этом отрезке у него 26 побед и 18 поражений.

При этом до сих он играл, в основном, на грунте. И на этом покрытии у него было несколько интересных результатов.

В апреле Джумхур дошел до полуфинала в Бухаресте и до третьего раунда на «тысячнике» в Мадриде, а в конце мая выиграл два матча на Ролан Гаррос.

На мэйджоре в Париже Джумхур уступил в третьем круге чемпиону турнира Карлосу Алькарасу, но при этом ему удалось взять сет в матче против испанца — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

Прогнозы на теннис

При этом стоит обратить внимание, что после 2019 года Джумхур провел на траве в общей сложности лишь 12 матчей.

Эрбер

Пьер-Юг тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе француз выиграл у немца Максимилиана Мартерера и австралийца Ли Ту.

В прошлом году Эрбер тоже прошел в Штутгарте квалификацию, после чего проиграл в первом круге австралийцу Джеймсу Дакворту.

Ранее в этом сезоне Эрбер выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP, сумев пройти первый круг в Марселе, Марракеше и на Ролан Гаррос. Правда, в двух случаях его соперниками были теннисисты из второй сотни рейтинга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 2.28, победу Эрбера букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: Дамир выиграл два из трех матчей против Пьера-Юга, но последний раз они встречались еще в 2018 году в Анталье. Как ни крути, а сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода матча.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.94.