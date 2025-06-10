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    Джумхур и Эрбер дойдут до решающего тай-брейка?

    Джумхур — Эрбер. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

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    Дамир Джумхур
    Босниец Дамир Джумхур сыграет против француза Пьера-Юга Эрбера в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джумхур — Эрбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 10 Июня 2025 года

    Дамир Джумхур

  • Босния и Герцеговина
    •  Дамир Джумхур 11:00 Пьер-Юг Эрбер

    Пьер-Юг Эрбер

  • Франция
    •

    Джумхур

    Дамир в этом году провел уже 44 матча — и на этом отрезке у него 26 побед и 18 поражений.

    При этом до сих он играл, в основном, на грунте. И на этом покрытии у него было несколько интересных результатов.

    В апреле Джумхур дошел до полуфинала в Бухаресте и до третьего раунда на «тысячнике» в Мадриде, а в конце мая выиграл два матча на Ролан Гаррос.

    На мэйджоре в Париже Джумхур уступил в третьем круге чемпиону турнира Карлосу Алькарасу, но при этом ему удалось взять сет в матче против испанца — 6:1, 6:3, 4:6, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    При этом стоит обратить внимание, что после 2019 года Джумхур провел на траве в общей сложности лишь 12 матчей.

    Эрбер

    Пьер-Юг тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе француз выиграл у немца Максимилиана Мартерера и австралийца Ли Ту.

    В прошлом году Эрбер тоже прошел в Штутгарте квалификацию, после чего проиграл в первом круге австралийцу Джеймсу Дакворту.

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    Ранее в этом сезоне Эрбер выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP, сумев пройти первый круг в Марселе, Марракеше и на Ролан Гаррос. Правда, в двух случаях его соперниками были теннисисты из второй сотни рейтинга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 2.28, победу Эрбера букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: Дамир выиграл два из трех матчей против Пьера-Юга, но последний раз они встречались еще в 2018 году в Анталье. Как ни крути, а сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода матча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Джумхур — Эрбер?

    Матч Джумхур — Эрбер состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Джумхур — Эрбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 25,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Джумхур — Эрбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 25,0» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Джумхур — Эрбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Джумхур — Эрбер?

    Коэффициенты букмекеров: на Джумхура в этом матче можно поставить за 2.28, победу Эрбера букмекеры предлагают за 1.63.

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