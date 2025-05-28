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    Хачанов снова проиграет Офнеру?

    Хачанов — Офнер. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Офнер
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против австрийца Себастьяна Офнера во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Офнер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен в стартовом матче одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 6:4, 6:4.

    Российский теннисист прошел хотя бы раунд на пятом турнире подряд.

    На этом отрезке лучшим результатом Хачанова пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

    На «Мастерсе» в Риме Хачанов дошел до четвертого круга, но здесь до 1/8 финала у него была не самая сложная сетка.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В прошлом году Карен проиграл во втором круге Ролан Гаррос словаку Йозефу Ковалику.

    Офнер

    Себастьян в первом круге выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:6, 6:3, 6:7, 6:2.

    Австрийский теннисист выиграл шесть из семи последних матчей.

    На прошлой неделе Офнер дошел до полуфинала на турнире в Женеве. В основную сетку здесь он попал через квалификацию.

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    Кроме того, в первой половине мая Офнер добрался до третьего круга на «тысячнике» в Риме.

    Офнер пропустил первые несколько месяцев текущего сезона из-за травмы, но сейчас он точно в оптимальной форме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче матче можно поставить за 1.41, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: на прошлой неделе Карен проиграл австрийцу в четвертьфинале турнира в Женеве — 4:6, 6:4, 6:4. Как и тогда, сейчас у нас тоже нет уверенности в том, что россиянин остановит Офнера. Соперник в последнее время демонстрирует очень хороший теннис.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хачанов — Офнер?

    Матч Хачанов — Офнер состоится 28 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хачанов — Офнер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 39,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хачанов — Офнер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 39,0» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хачанов — Офнер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хачанов — Офнер?

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче матче можно поставить за 1.41, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.91.

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