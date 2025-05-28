Хачанов — Офнер. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Хачанов
Карен в стартовом матче одержал победу над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 6:4, 6:4.
Российский теннисист прошел хотя бы раунд на пятом турнире подряд.
На этом отрезке лучшим результатом Хачанова пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.
На «Мастерсе» в Риме Хачанов дошел до четвертого круга, но здесь до 1/8 финала у него была не самая сложная сетка.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В прошлом году Карен проиграл во втором круге Ролан Гаррос словаку Йозефу Ковалику.
Офнер
Себастьян в первом круге выиграл у немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:6, 6:3, 6:7, 6:2.
Австрийский теннисист выиграл шесть из семи последних матчей.
На прошлой неделе Офнер дошел до полуфинала на турнире в Женеве. В основную сетку здесь он попал через квалификацию.
Кроме того, в первой половине мая Офнер добрался до третьего круга на «тысячнике» в Риме.
Офнер пропустил первые несколько месяцев текущего сезона из-за травмы, но сейчас он точно в оптимальной форме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче матче можно поставить за 1.41, победу Офнера букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: на прошлой неделе Карен проиграл австрийцу в четвертьфинале турнира в Женеве — 4:6, 6:4, 6:4. Как и тогда, сейчас у нас тоже нет уверенности в том, что россиянин остановит Офнера. Соперник в последнее время демонстрирует очень хороший теннис.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.96.