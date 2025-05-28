Марожан — Алькарас. Ставка (к. 2.72) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

Испанец Карлос Алькарас сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Марожан

Фабиан в стартовом матче спокойно выиграл у итальянца Луки Нарди — 6:2, 6:3, 7:6.

В прошлом году венгерский теннисист тоже без проблем прошел первый раунд в Париже, но уже в следующем матче уступил Григору Димитрову, при этом взяв лишь семь геймов.

В этом году лучшим результатом Марожана на грунте пока остается выход в полуфинал турнира в Гамбурге.

На немецком «пятисотнике» Марожан выиграл у Юго Эмбера и Зизу Бергса, после чего проиграл Саше Звереву.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Также стоит обратить внимание, что Марожан прошел два раунда на «Мастерсе» в Мадриде — здесь он обыграл Жоау Фонсеку и Андрея Рублева.

Алькарас

Карлос в первом круге выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери.

Вопреки ожиданиям, до чересчур явного разгрома все-таки не дошло, испанец позволил сопернику взять девять геймов — 6:3, 6:4, 6:2.

Алькарас по-настоящему включился только в третьем сете, а в первых двух партиях Дзеппьери чувствовал себя довольно комфортно.

Победная серия Алькараса теперь составляет семь матчей. За неделю до Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В финале итальянского «тысячника» Карлитос красиво разобрался с первой ракеткой мира Янником Синнером — 7:6, 6:1.

Ну а всего на грунте в этом сезоне у Алькараса 16 побед и лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Алькараса. На Марожана в этом матче можно поставить за 14.25.

Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но есть нюанс — два года назад Карлос проиграл венгру на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Есть подозрение, что в предстоящем матче испанец столкнется с первыми проблемами. Марожан вполне способен зацепить хотя бы один сет и заставить фаворита нервничать.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.72.