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    Алькарас снова проиграет Марожану?

    Марожан — Алькарас. Ставка (к. 2.72) и прогноз на Ролан Гаррос 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Марожан — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 28 Мая 2025 года

    Фабиан Марожан

  • Венгрия
    •  Фабиан Марожан 12:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Марожан

    Фабиан в стартовом матче спокойно выиграл у итальянца Луки Нарди — 6:2, 6:3, 7:6.

    В прошлом году венгерский теннисист тоже без проблем прошел первый раунд в Париже, но уже в следующем матче уступил Григору Димитрову, при этом взяв лишь семь геймов.

    В этом году лучшим результатом Марожана на грунте пока остается выход в полуфинал турнира в Гамбурге.  

    На немецком «пятисотнике» Марожан выиграл у Юго Эмбера и Зизу Бергса, после чего проиграл Саше Звереву.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Также стоит обратить внимание, что Марожан прошел два раунда на «Мастерсе» в Мадриде — здесь он обыграл Жоау Фонсеку и Андрея Рублева.

    Алькарас

    Карлос в первом круге выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери.

    Вопреки ожиданиям, до чересчур явного разгрома все-таки не дошло, испанец позволил сопернику взять девять геймов — 6:3, 6:4, 6:2.

    Алькарас по-настоящему включился только в третьем сете, а в первых двух партиях Дзеппьери чувствовал себя довольно комфортно.

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    Победная серия Алькараса теперь составляет семь матчей. За неделю до Ролан Гаррос он выиграл «Мастерс» в Риме. В финале итальянского «тысячника» Карлитос красиво разобрался с первой ракеткой мира Янником Синнером — 7:6, 6:1.

    Ну а всего на грунте в этом сезоне у Алькараса 16 побед и лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Алькараса. На Марожана в этом матче можно поставить за 14.25.

    Прогноз: с одной стороны, всё очевидно, но есть нюанс — два года назад Карлос проиграл венгру на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Есть подозрение, что в предстоящем матче испанец столкнется с первыми проблемами. Марожан вполне способен зацепить хотя бы один сет и заставить фаворита нервничать.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.72.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Марожан — Алькарас?

    Матч Марожан — Алькарас состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Марожан — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 3,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Марожан — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 3,5» с коэффициентом у букмекеров 2.72.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Марожан — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Марожан — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе Алькараса. На Марожана в этом матче можно поставить за 14.25.

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    Марожан — Алькарас: прогноз и ставка за 2.72, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Алькарас снова проиграет Марожану?
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